Yılbaşı Süsü Hırsızlığı İzmir'de

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İzmir'de bir garip hırsızlık: Bu da yılbaşı süsü hırsızlığı

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde bir kadın, takı mağazası kapısındaki yılbaşı süsünü çalıp kaçtı. Olay güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, iş yeri sahibinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Olay dün gece saatlerinde Alaçatı Hacımemiş Mahallesi'nde meydana geldi. Bir takı mağazası kapısında bulunan ve yılbaşı için hazırlanan süs, sokaktan geçen bir kadın tarafından alındı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda kadının sokaktan geçerek süs gözüne kestirip aldığı ve sonra uzaklaştığı anlar yer aldı.

Yılbaşı için hazırladığı süsün yerinde olmadığını anlayınca kameraları inceleyen iş yeri sahibinin ise olayın ardından şikayetçi olmadığı öğrenildi.