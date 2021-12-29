Yılbaşına yakın bal kabağı satışlarında artış yaşandı - Son Dakika

Bal kabağı satıcısı Uğur Diker, insanlarda yılbaşında kabak tatlısı yapmanın, yeni yılda bolluk ve bereket getireceği inancı olduğunu, bu yüzden satışlarının oldukça hızlandığını belirtti.

Yılbaşına az bir süre kala bal kabağı satışları, yılın son günü kabak tatlısı yapmak isteyen vatandaşlardan dolayı oldukça arttı. Genel olarak şu anki satışlarından memnun olduğunu belirten bal kabağı satıcı Uğur Diker "Bal kabağının içindeki vitaminler neticesinde, kışın en çok tüketilmesi gereken ürünlerden bir tanesi. Dayanıklılığı, lezzeti, tadı ve hafif tatlı olması nedeniyle, sindirimi çabuk olduğu için müşterimizin talebi artıyor. Bir de insanlarda yılbaşında kabak tatlısı yapmanın, yeni yılda bolluk ve bereket getireceği inancı var. Bu sebepten de ötürü satışlarımız oldukça hızlandı. " diye belirtti.

" Eskişehir Kızılinler kabağımızın fiyatı 5 TL, Bilecik Kızıldamlar kabağımız ise 6 TL."

Bal kabağı satışlarının yıl sonunda iyice arttığını söyleyen Diker "Ortalama 15 gündür satışlarımız hızlanmaya başladı. Satışlarımızdan memnunuz. Kabak satışları, Ekimin sonunda başlar, Ocak, Şubat aylarında zirve yapar. Eskişehir'in Kızılinler, Bilecik'in Kızıldamlar köylerinin hakiki bal kabakları, son dönemde bizde çok popüler oldu ve tutulmaya başladı. Müşteri geldiği zaman daha çok talep ediyor. Eskişehir Kızılinler kabağımızın fiyatı 5 TL, Bilecik Kızıldamlar kabağımız ise 6 TL. Eskişehir halkı, genellikle Eskişehir, Kütahya ve Bilecik kabağını daha çok tercih ediyor. " - ESKİŞEHİR