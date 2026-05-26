Başkan yılmaz esnaf ve vatandaşla bayramlaştı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bayram öncesinde Sinandede Semt Pazarı ve Teyyareci Mehmet Ali Caddesi'ni ziyaret ederek esnaf ve vatandaşla buluştu.

Saha ziyaretleri kapsamında arife günü önce Sinandede Semt Pazarı'na giden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, tezgah açan esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya'nın da katıldığı ziyarette; esnaf ve vatandaşların bayramını kutlayan Başkan Yılmaz, uzun uzun sohbet ettiği Yıldırımlıların talep ve önerileri de tek tek dinledi. Sinandede Semt Pazarı'nın ardından ise Teyyareci Mehmet Ali Caddesi'ni ziyaret eden Başkan Yılmaz, hayırlı işler dilediği esnafın bayramını kutlayıp, vatandaşlarla sohbet etti.

'Ortak akılla yönetiyoruz'

Gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından açıklama yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; "Arife günü Sinandede Semt Pazarı esnafımızı ve Teyyareci Mehmet Ali Caddesi esnafımızı ziyaret ederek hem bayramlaştık hem de sohbet ettik. Bu ziyaretler hem hizmetleri yerinde görmek, talepleri birinci ağızdan dinlemek için hem de hızlı çözümler üretmek açısından önemli. Biz de bugün hem esnafımızla hem de hemşehrilerimizle bir araya gelip, yapılan ve yapılacak olan hizmetler hakkında istişare ediyoruz. Yıldırım'ı hemşehrilerimizle birlikte yönetiyor, birlikte güzelleştiriyoruz. Ortak akılla, el birliğiyle daha güçlü bir Yıldırım inşa ediyoruz" dedi.

Ekipler sahada olacak

Tüm Bursalıların Kurban Bayramı'nı da kutlayan Başkan Oktay Yılmaz; "Bayramın huzurlu ve güvenli şekilde geçmesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bayram boyunca Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz sahada olacak. Şimdiden tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı kutluyor, ailelerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA