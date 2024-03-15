Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Teknik Üniversitesi\'nde öğrencilerle sahurda buluştu

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Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Teknik Üniversitesi'nde okuyan mühendis adaylarıyla sahurda bir araya geldi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Ramazan akşamlarında da iftar ve teravih buluşmaları ile ilçe sakinleriyle bir araya geliyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileriyle sahurda bir araya gelerek sahur bereketini paylaştı. Öğrencilere kendi eliyle menemen hazırlayan ve sahuru birlikte yapan Başkan Oktay Yılmaz, "Ramazan ayı birlik ve beraberlik ayı, Ramazan ayı mağfiret ve bereket ayı. Bu bereketi vatandaşlarımız ile sık sık bir araya gelerek paylaşıyoruz. Ramazan-ı Şerif bizim dini vecibemizin çok ötesinde halkımızla sosyal ve kültürel alanda bir araya geldiğimiz duygu ve düşüncelerimizi paylaştığımız kırgınlıkları ortadan kaldırdığımız, iyi hasletlerimizi çok yüksek seviyeye çıkarttığımız mübarek bir ayımız. Hemşerilerimizle buluşmaya, onlarla sık sık bir araya gelmeyi sürdüreceğiz. Bu vesile ile bir kez daha tüm vatandaşlarımızın Ramazan ayını kutluyorum ve genç kardeşlerimize misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Yılmaz'ın ziyareti sebebiyle memnuniyetlerini ifade eden öğrenciler Yılmaz'a, kendilerine olan ilgisi ve verdiği destekler nedeniyle teşekkür ettiler. - BURSA