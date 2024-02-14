Yıldırım Belediyesi Aile Sağlığı Merkezleri İnşaatı Devam Ediyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Karaağaç Aile Sağlığı Merkezi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.
2019 yılından bu yana 4 yeni aile sağlığı merkezi ve 5 adet 112 acil sağlık merkezini hizmete açan Yıldırım Belediyesi'nin Fidyekızık, Erikli, Karaağaç Mahallesi'ndeki çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Erikli ve Fidyekızık Aile Sağlığı Merkezi'ndeki çalışmaların yüzde 90'ı tamamlanırken, Karaağaç Aile Sağlığı Merkezi'ndeki çalışmaların yüzde 75'i tamamlandı. 325 metrekarelik kullanım alanına sahip aile sağlığı merkezinde; laboratuvar, engelli muayene odası, muayene odaları, gebe izleme ve aşı birimi ile ortak kullanım birimleri yer alacak.
Yüzde 75 tamamlandı
Çalışmaları yerinde inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak 2019 yılından bu yana 4 yeni aile sağlığı merkezi ve 5 adet 112 acil sağlık merkezini hizmete açtık. İnşallah kısa süre içerisinde başta Karaağaç Aile Sağlığı Merkezi olmak üzere çalışmalarda sona yaklaştığımız Erikli ve Fidyekızık Aile Sağlığı Merkezi'ni de hemşehrilerimizin kullanımına sunacağız. Toplumun tüm kesimleri ve devletin tüm kademleriyle örnek bir uyum sergileyerek, müşterek projeleri Yıldırım'a kazandırmaya devam edeceğiz. Çalışmaların yüzde 75'ini tamamladığımız tesisimizi kısa süre içerisinde tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Şimdiden Yıldırım'a hayırlı olsun" diye konuştu. - BURSA
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