Yıldırım Belediyesi Atık Yemeklerden Mama Üretiyor - Son Dakika
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Yıldırım Belediyesi Atık Yemeklerden Mama Üretiyor

Yıldırım Belediyesi Atık Yemeklerden Mama Üretiyor

Yıldırım Belediyesi, topladığı yemek atıklarını Mama Üretim Tesisi'nde kedi ve köpek mamasına dönüştürerek hayvanseverlere ulaştırıyor. 2023'te 96 ton atıktan 50 ton mama üretimi sağlandı.

12.12.2024 14:31  Güncelleme: 14:33
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Yıldırım Belediyesi'nin topladığı yemek atıkları, Mama Üretim Tesisi'nde kedi köpek mamasına dönüştürülerek başta Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı olmak üzere hayvansever vatandaşlara ulaştırılıyor.

Yıldırım Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nde kurulan Mama Üretim Tesisi ile haftalık toplanan 4 ton yemek atığı kedi ve köpeklerin yiyeceği hazır mamaya dönüşüyor. Fabrika, kamu hastanesi ve lokantalardan toplanılan gıda atıkları içerisine eklenen vitamin ve mineralli besinler işlenip paketleniyor. Can dostlarına ulaştırılmak adına tesisten çıkan ürünler Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla başta Yıldırım Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı olmak üzere, hayvansever vatandaşlara ulaştırılıyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa'ya kazandırdıkları 'Mama Üretim Tesisi' ile kent genelinde hem gıda israfını önlediklerini hem de evlerinde hayvan besleyen vatandaşlara ücretsiz verdiklerini söyledi.

2023 yılından bu yana 96 ton atık yemekten 50 ton mama üretimi sağladıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, toplanan atık yemeklerin gerekli işlemlerden geçirilerek steril bir ortamda mamaya dönüştürüldüğünü söyledi.

Tesiste elde edilen mamaların yüksek oranda vitamin ve mineral içerdiğini kaydeden Yılmaz, "Ekiplerimiz kurum, kuruluş ve lokantalardan haftalık 4 ton yemek ve ekmek artıklarını topluyor. Toplanılan ekmekler kırma makinasında küçültülüyor ve yemeklerle birlikte mama makinasında belirli ısılarda işleniyor. İşlenen atıklar son olarak pelet makinasına getiriliyor ve burada can dostların yiyebileceği şekilde boyutlandırılıyor. Paketlemesi yapılan mama ilçemizin sessiz sakinlerine ulaştırılıyor. Yıldırım Belediyesi olarak Mama Üretim Tesisi'nde yemek artıklarından ürettiğimiz mama ile hem israfın önüne geçmiş oluyoruz hem de ücretsiz mama desteğiyle hayvanseverlerimizin aile ekonomisine katkı sağlamış oluyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım Belediyesi Atık Yemeklerden Mama Üretiyor - Son Dakika

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