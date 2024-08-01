Yıldırım Belediyesi Çocukları Teknoloji Bağımlılığından Koruyor - Son Dakika
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Yıldırım Belediyesi Çocukları Teknoloji Bağımlılığından Koruyor

Yıldırım Belediyesi Çocukları Teknoloji Bağımlılığından Koruyor

Yıldırım Belediyesi'nin düzenlediği 'Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği' çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor. Etkinlikler sayesinde çocuklar hem eğleniyor hem de sosyalleşiyor.

01.08.2024 14:44  Güncelleme: 14:45
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Yıldırım Belediyesi'nin çocukları teknoloji bağımlılığından korumak ve sosyalleşmesine katkı sağlamak hedefiyle düzenlediği 'Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği' yoğun ilgi görüyor.

Yıldırım Belediyesi'nin 'Yaz Mahalle Şenlikleri' kapsamında 15 mahallede düzenlediği 'Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği' devam ediyor. Etkinlikler kapsamında çocuklar, seksek, halat çekme, yağ satarım bal satarım, sandalye kapmaca, hulahop, ip atlama, halka çevirme, çuval yarışı renkli top, drama gibi doyasıya eğlenirken, Anadolu Masalları, ile de hem öğreniyor hem de eğleniyorlar. Çınarönü, Değirmenönü, Mimarsinan, Kazımkarabekir, Bağlaraltı ve Yiğitler Mahalleleri'nde düzenlenen etkinlikler, önümüzdeki günlerde ise Kaplıkaya, Karaağaç, Teferrüç, Yavuzselim, Musababa, Değirmenlikızık, Karapınar ve Zümrütevler Mahalleleri'nde devam edecek.

Mahalle kültürünü canlı tutmanın yanı sıra, çocukların sosyalleşmesi için bu etkinlikleri düzenlediklerini aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Çocuklarımız vakitlerinin genelini bilgisayar, tablet ve telefon gibi teknolojik cihazlarla geçiriyor. Bu durum evlatlarımızın hem gelişimini hem de sosyalleşmesini olumsuz etkiliyor. Bu olumsuzluğu ortadan kaldırarak çocukların gelişimine ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak için 'Geleneksel Sokak Oyunları' düzenliyoruz. Bu etkinliklerde, çocuklarımız anne babalarından sadece adlarını duydukları oyunları öğreniyor, yeni arkadaşlıklar ediniyor, paylaşma, iş birliği, gibi yetilerini geliştiriyor. Çocuklarımızı teknolojik bağımlılıktan veya ekran mahkumiyetinden kurtararak arkadaşlarıyla bir araya getirdiğimiz bu etkinliklerimiz kapsamında on binlerce çocuğumuzu sokak oyunları ile tanıştırdık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için projeler üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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