Yıldırım Belediyesi dar gelirlilerin su faturasını ödeyecek

Bursa'da su faturaları, katı atık bedellerinin de faturalara dahil edilmesi sebebiyle yüzde 100'ün üzerinde artarken, Yıldırım Belediyesi önemli bir uygulamaya imza attı. Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçede dar gelirlilerin birinci kademe su tüketimine ait faturalarının belediye tarafından ödeneceğini açıkladı.

Buski faturalarının yeni yılla birlikte yüzde yüzün üzerindeki artışı kamuoyunda çok tartışıldı. Bu tartışmalar çerçevesinde harekete geçen Yıldırım Belediyesi de dar gelirli ilçe sakinlerine jest yaptı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yaptığı değerlendirmede, 2026 yılı itibarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların birinci kademe su tüketimine ait faturalarının Yıldırım Belediyesi tarafından karşılanacağını açıkladı.

Dar gelirli ailelere yönelik desteklerin artırılacağını ifade eden Başkan Yılmaz, uygulamanın hem ekonomik anlamda vatandaşları rahatlatacağını hem de belediyenin sosyal yardım politikalarına yeni bir boyut kazandıracağını söyledi. Yılmaz, "İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizin temel giderlerini hafifletmek önceliklerimiz arasında. 2026'dan itibaren birinci kademe su faturalarını belediye olarak üstleneceğiz" dedi.

Konuşmasında belediyenin mali yapısına da değinen Başkan Yılmaz, geçmiş dönemlerden kalan yarım projeler ve borç yükünün mevcut süreci zorladığını belirtti. Buna rağmen mali disiplinden taviz vermeden çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Yılmaz, sıkı bir bütçe yönetimiyle yatırımlara devam ettiklerini kaydetti.

Bu sosyal destek kararının bazı çevrelerce eleştirildiğini dile getiren Yılmaz, "Bizim tercihimiz zam yapmak değil, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmak. Sosyal destekleri önceleyen bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan meclis toplantısında, Bursa Belediyeler Birliği tarafından bu hafta Cuma günü düzenlenecek olan "Su Çalıştayı" hakkında da bilgi verildi. Çalıştayda su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, tarım ve sanayide kullanım, arıtma süreçleri ve muhtemel su krizlerine yönelik çözüm önerileri uzmanlar eşliğinde ele alınacak.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 7 yıl önce göreve geldiğinde devr aldığı borç yükü belediye bütçesinin yüzde 120'sine tekabül ederken, bugün belediyenin borcunun bütçenin yüzde 50'si oranına düştüğü öğrenildi. Öte yandan Oktay Yılmaz göreve geldiğinde 2 bin 400 civarında olan personel sayısını 1950'ye düşererek bu konuda da tasarruf sağladı. - BURSA