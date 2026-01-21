Yıldırım Belediyesi dar gelirlilerin su faturasını ödeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yıldırım Belediyesi dar gelirlilerin su faturasını ödeyecek

Yıldırım Belediyesi dar gelirlilerin su faturasını ödeyecek
21.01.2026 09:22  Güncelleme: 09:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, su faturaları ve katı atık bedellerindeki artışlara karşı, belediye dar gelirli ailelerin birinci kademe su faturalarını 2026 yılından itibaren üstleneceğini duyurdu. Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bu sosyal destek ile vatandaşların ekonomik yüklerini hafifletmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bursa'da su faturaları, katı atık bedellerinin de faturalara dahil edilmesi sebebiyle yüzde 100'ün üzerinde artarken, Yıldırım Belediyesi önemli bir uygulamaya imza attı. Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçede dar gelirlilerin birinci kademe su tüketimine ait faturalarının belediye tarafından ödeneceğini açıkladı.

Buski faturalarının yeni yılla birlikte yüzde yüzün üzerindeki artışı kamuoyunda çok tartışıldı. Bu tartışmalar çerçevesinde harekete geçen Yıldırım Belediyesi de dar gelirli ilçe sakinlerine jest yaptı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yaptığı değerlendirmede, 2026 yılı itibarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların birinci kademe su tüketimine ait faturalarının Yıldırım Belediyesi tarafından karşılanacağını açıkladı.

Dar gelirli ailelere yönelik desteklerin artırılacağını ifade eden Başkan Yılmaz, uygulamanın hem ekonomik anlamda vatandaşları rahatlatacağını hem de belediyenin sosyal yardım politikalarına yeni bir boyut kazandıracağını söyledi. Yılmaz, "İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizin temel giderlerini hafifletmek önceliklerimiz arasında. 2026'dan itibaren birinci kademe su faturalarını belediye olarak üstleneceğiz" dedi.

Konuşmasında belediyenin mali yapısına da değinen Başkan Yılmaz, geçmiş dönemlerden kalan yarım projeler ve borç yükünün mevcut süreci zorladığını belirtti. Buna rağmen mali disiplinden taviz vermeden çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Yılmaz, sıkı bir bütçe yönetimiyle yatırımlara devam ettiklerini kaydetti.

Bu sosyal destek kararının bazı çevrelerce eleştirildiğini dile getiren Yılmaz, "Bizim tercihimiz zam yapmak değil, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmak. Sosyal destekleri önceleyen bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan meclis toplantısında, Bursa Belediyeler Birliği tarafından bu hafta Cuma günü düzenlenecek olan "Su Çalıştayı" hakkında da bilgi verildi. Çalıştayda su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, tarım ve sanayide kullanım, arıtma süreçleri ve muhtemel su krizlerine yönelik çözüm önerileri uzmanlar eşliğinde ele alınacak.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 7 yıl önce göreve geldiğinde devr aldığı borç yükü belediye bütçesinin yüzde 120'sine tekabül ederken, bugün belediyenin borcunun bütçenin yüzde 50'si oranına düştüğü öğrenildi. Öte yandan Oktay Yılmaz göreve geldiğinde 2 bin 400 civarında olan personel sayısını 1950'ye düşererek bu konuda da tasarruf sağladı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yıldırım Belediyesi, Yerel Haberler, Yıldırım, Belediye, Ekonomi, Bursa, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yıldırım Belediyesi dar gelirlilerin su faturasını ödeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeytani plan Kendini aracını ilanda görünce kabusu yaşadı Şeytani plan! Kendini aracını ilanda görünce kabusu yaşadı
Üniversitede akıl almaz olay: Kendini öğrenci yapan idari personel tutuklandı Üniversitede akıl almaz olay: Kendini öğrenci yapan idari personel tutuklandı
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan’a 10 ay hapis cezası Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'a 10 ay hapis cezası
Baba-Oğul Altınordu’da Buluştu Baba-Oğul Altınordu'da Buluştu
Torreira’dan ayrılık iddialarına yanıt Torreira'dan ayrılık iddialarına yanıt

10:50
Real Madrid’in yeni hocası 6-1’lik maç sonrası Arda’yı yanına çağırdı
Real Madrid'in yeni hocası 6-1'lik maç sonrası Arda'yı yanına çağırdı
10:41
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
10:01
İran’dan sert uyarı: Hamaney’e saldırı olursa cihat ilan ederiz
İran'dan sert uyarı: Hamaney'e saldırı olursa cihat ilan ederiz
09:57
Togg’dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle
Togg'dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle
09:50
Galatasaray’ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü
09:33
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 10:59:35. #7.11#
SON DAKİKA: Yıldırım Belediyesi dar gelirlilerin su faturasını ödeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.