Yıldırım Belediyesi Gençleri Engelsiz Yaşam Okulu'yla Buluşturdu - Son Dakika
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Yıldırım Belediyesi Gençleri Engelsiz Yaşam Okulu'yla Buluşturdu

Yıldırım Belediyesi Gençleri Engelsiz Yaşam Okulu\'yla Buluşturdu

Yıldırım Belediyesi, 'İyilik Hareketi' çerçevesinde gençleri, Engelsiz Yaşam Okulu'ndaki özel çocuklarla buluşturdu. Gençler, özel çocuklarla birlikte mutfak atölyesinde kurabiye yaparken, sanat atölyesinde geri dönüşüm malzemelerinden süs eşyası yaptı.

15.05.2024 13:02  Güncelleme: 13:08
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Yıldırım Belediyesi, 'İyilik Hareketi' çerçevesinde gençleri, Engelsiz Yaşam Okulu'ndaki özel çocuklarla buluşturdu.

Yıldırım Belediyesi Değirmen Gençlik Ekibi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde Engelsiz Yaşam Okulu öğrencilerini ziyaret etti. Özel gruplara karşı farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlik çerçevesinde üniversiteli gençler, özel çocuklarla birlikte mutfak atölyesinde kurabiye, sanat atölyesinde geri dönüşüm malzemelerinden süs eşyası yaptı. Toplumun tüm kesimlerine yönelik hizmetler ürettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Engelsiz Yaşam Okulumuzla dezavantajlı kardeşlerimize birçok alanda imkan oluşturarak onların toplumla entegrasyonuna katkı sağlıyor ve hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Eğitimlerimizle çocuklarımızın ve gençlerimizin kültürel ve sanatsal aktivitelerin içerisinde yer almasını sağlıyoruz. Gençlerimizin bir taraftan donanımlı, milli manevi değerlerini özümsemiş bireyler olarak yetişmesi için çaba sarf ederken, diğer taraftan da onların bu gelişim süreçlerini kültürel sanatsal aktivitelerle desteklemeleri için projeler geliştiriyoruz. Engelsiz Yıldırım olma yolunda üstümüze düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Kimsenin kendisini yalnız hissetmediği bir 'Yıldırım' inşa etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım Belediyesi Gençleri Engelsiz Yaşam Okulu'yla Buluşturdu - Son Dakika

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