Yıldırım'a hanımeli çarşısı açıldı

15.01.2026 14:26  Güncelleme: 14:28
Yıldırım Belediyesi, kadınların sürdürülebilir gelir elde etmeleri amacıyla Hanımeli Çarşısı'nı açtı. Üreten kadınların el emeği ürünlerini sergileyip satabilecekleri çarşı, her ay düzenli olarak kurulacak.

Yıldırım Belediyesi'nin, üreten kadınların sürdürülebilir gelir elde etmelerini sağlamak hedefiyle hayata geçirdiği Hanımeli Çarşısı kapılarını açtı. Kadın girişimcilerin el emeği ürünlerini daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefleyen çarşı, düzenli olarak kurulacak yapısıyla kadınlara kalıcı bir gelir imkanı sunacak.

Kadın girişimcilik merkezlerinden kadın kooperatiflerine, istihdam projelerinden kadın spor merkezlerine kadar birçok alanda kadınları destekleyen Yıldırım Belediyesi, Hanımeli Çarşısı ile kadın emeğini ekonomik hayatta daha görünür kılmayı amaçlıyor. Üreten, emek veren ve kendi markasını oluşturmak isteyen kadınlar için hayata geçirilen Yıldırım Hanımeli Çarşısı, girişimci kadınlara hem pazar hem de sürdürülebilir gelir fırsatı sağlayacak.

Yerel üretimi teşvik eden Hanımeli Çarşısı, kadın emeğinin değer kazanmasına katkı sunarken, kadınların ekonomik hayatta daha güçlü bir yer edinmelerine de imkan tanıyacak. Her ayın ikinci çarşambası düzenli olarak kurulacak olan çarşı, girişimci kadınları aynı çatı altında buluştururken dayanışma ve iş birliği kültürünü de güçlendirecek. Gökdere Pazar Alanı'nda kurulan Hanımeli Çarşısı'nda el sanatlarından yöresel lezzetlere, tasarım ürünlerinden özgün üretimlere kadar birçok ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

"Sürdürülebilir bir gelir kapısı olacak"

Hanımeli Çarşısı'nın açılışı, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya'nın katılımıyla Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz tarafından gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Başkan Oktay Yılmaz, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü yer almasını önemsediklerini vurgulayarak, "Yıldırım'da kadın emeğini destekleyen, üretimi ve girişimciliği teşvik eden projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, kadın güçlü olursa aile güçlü olur. Aile güçlü olursa toplum güçlü olur. Yıldırım Hanımeli Çarşısı ile üreten kadınlarımız için önemli bir fırsat alanı oluşturduk. Kadınlarımızın el emeği ürünlerini daha geniş kitlelerle buluşturacak bu çarşı, aynı zamanda sürdürülebilir bir gelir kapısı olacak. Her ay düzenli olarak kurulacak Hanımeli Çarşısı, kadınlarımız arasında dayanışmayı ve iş birliğini güçlendirirken, yerel üretimin ve kadın emeğinin değer kazanmasına da katkı sağlayacak. Yıldırım Belediyesi olarak kadınların hayatın her alanında daha güçlü olması için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
