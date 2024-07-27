Yıldırım Belediyesi Karate Kurslarında 70 Sporcu Kuşak Yükseltti - Son Dakika
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Yıldırım Belediyesi Karate Kurslarında 70 Sporcu Kuşak Yükseltti

Yıldırım Belediyesi Karate Kurslarında 70 Sporcu Kuşak Yükseltti

Bursa Yıldırım Belediyesi'nin karate kurslarında eğitim gören 70 sporcu düzenlenen sınav sonucu kuşak yükseltti. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, genç sporculara sertifikalarını takdim edip kuşaklarını bağladı ve desteklerinin tam olduğunu ifade etti.

27.07.2024 12:54  Güncelleme: 12:55
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Bursa Yıldırım Belediyesi'nin karate kurslarında eğitim gören 70 sporcu düzenlenen sınav sonucu kuşak yükseltti. Genç sporculara sertifikalarını takdim edip kuşaklarını bağlayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Spor Kenti Yıldırım'da yeni başarılara imza atacak gençlere desteğin tam olduğunu ifade etti.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Sıracevizler İlyas Kader Spor Merkezi'nde karate branşında eğitim gören sporcularla bir araya geldi. Kuşak atlayan sporcular için düzenlenen törende öğrencilere diplomalarını takdim eden ve kuşaklarını bağlayan Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, genç karatecilerle antrenman yaptı.

Sporcularla iç içe büyüyen çocuklar

Karatenin diğer spor dalları gibi azim ve kararlılık gerektirdiğine vurgu yapan Başkan Yılmaz, "Hizmete açtığımız kurslarda evlatlarımızı sadece bir spor branşında uzmanlaştırmayı hedeflemiyoruz. Onlara disiplinli olmayı, takım ruhunu, sabretmeyi öğretiyoruz. Sporla iç içe büyüyen nesillerimiz gelecekte daha sağlıklı, bilinçli, dinamik bireyler olarak toplumumuza rehberlik edecek. Bugüne kadar göstermiş oldukları çaba ve azim için tüm evlatlarımızı tebrik ediyorum. Bu uzun serüvende esas olan kuşak kazanmak değil, sporun getirdiği değerlere hayatın her alanında uygulamaktır" dedi. Yıldırım Belediyesi olarak ilçede sporla tanışmayan çocuk kalmasın diye tüm Yıldırım'a hizmet verecek projeleri ortaya koyduklarını ifade eden Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak sporu tabana yaymak, gençlerimizin ve çocuklarımızın sağlıklı ve dinamik bir hayata kavuşmalarını sağlamak için sportif hizmetlerimize devam ediyoruz. Yıldırım'ın gelecekteki şampiyonlarını keşfetmek ve evlatlarımızı spora teşvik etmek amacıyla geride bıraktığımız 5 yılda ilçemize 22 spor tesisi kazandırdık. Evlatlarımızın geleceği için çalışmalarımızı arttırarak sürdüreceğiz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım Belediyesi Karate Kurslarında 70 Sporcu Kuşak Yükseltti - Son Dakika

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