Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'ndan El Emekleri Festivali - Son Dakika
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Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'ndan El Emekleri Festivali

Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları\'ndan El Emekleri Festivali

Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK), Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi ve Kadın Kooperatifleri kursiyerlerinin ürettiği ürünler, 3 gün boyunca Ahmet Taner Kışlalı Meydanı'nda düzenlenen '4. El Emekleri Festivali'nde görücüye çıktı.

15.07.2024 14:32  Güncelleme: 14:34
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Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK), Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi ve Kadın Kooperatifleri kursiyerlerinin ürettiği ürünler, 3 gün boyunca Ahmet Taner Kışlalı Meydanı'nda düzenlenen '4. El Emekleri Festivali'nde görücüye çıktı.

Ahmet Taner Kışlalı Meydanı'nda düzenlenen ve 3 gün süren 4. El Emekleri Festivali, vatandaşın yoğun ilgisiyle tamamlandı. Kursiyerler, eğitim dönemi boyunca ortaya çıkardığı eserleri alıcısıyla buluştururken aile bütçelerine de katkı sağladı. Festival boyunca sık sık vatandaşla bir araya gelen ve stantları tek tek ziyaret edip kursiyerlerin yaptıkları ürünleri inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, el emeği göz nuru ürünler yapan kursiyerleri tebrik etti. Program kapsamında Karagöz ve Hacivat çocuklar için sahne alırken, Yazar Merve Gülcemal'in konferansı, Zinnur Kanık Musiki Konseri ve Meksika Halk Oyunları Topluluğu'nun performansı ilçe sakinlerinden tam not aldı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yapılan işler, üretilen hizmetler ancak ve ancak insanla buluşursa değer kazanır. Bu bilinçle, insanlarımızın yaşamına dokunacak, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltecek hizmetler üretmeye gayret ediyoruz. YIL-MEK, Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezleri ile desteklediğimiz Kadın Kooperatiflerinin yeri bizim için çok ayrı. Bu merkezlerde; Yıldırım Kaymakamlığımız, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Merkezimiz ile iş birliği içerisinde hayata geçirdiğimiz eğitim programlarıyla, insanlarımızın ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine katkı sunuyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak yıl sonunda düzenlediğimiz el emekleri festivali ile hemşehrilerimizin ürünlerini sergilemesine ve aile bütçelerine katkı sağlamasına aracı oluyoruz" dedi.

Yıldırım'a renk kattı

El Emekleri Festivali'nin Yıldırım'a renk kattığını belirten Başkan Oktay Yılmaz, "4. El Emekleri Festivali ile birbirinden kıymetli konukları Yıldırımlılarla buluşturduk. Yıldırım Külliyesi bahçesinde şenlik havasında dolu dolu 3 gün geçirdik. Ben kıymetli kursiyerlerimizi, merkezlerimizde görev yapan öğretmenlerimizi ve yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Çalışmalarımızda bizlere her türlü desteği sağlayan Yıldırım Kaymakamlığımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan, yıl boyunca eğitim görüp eserlerini alıcısıyla buluşturan kursiyerler Başkan Oktay Yılmaz'a teşekkür etti.

4. El Emekleri Festivali'ne Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, İlçe Emniyet Müdürü Sakip Yalta, İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Zehra Yekeler ve vatandaşlar katıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'ndan El Emekleri Festivali - Son Dakika

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