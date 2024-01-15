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Yıldırım Belediyesi Mimarsinan Mahallesinde Kentsel Dönüşüm Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Yıldırım Belediyesi Mimarsinan Mahallesinde Kentsel Dönüşüm Çalışmalarını Sürdürüyor

Yıldırım Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi'nde yaklaşık 6 bin metrekarelik alana sahip kentsel dönüşüm projesi üzerinde çalışmalarını yüzde 50 seviyesine yaklaşarak sürdürüyor. Proje kapsamında eski binalar yıkılıp yerine yeni binalar yapılmasının yanı sıra yeşil alanlar, otopark ve sosyal donatı alanları da kazandırılacak.

Yıldırım Belediyesi Mimarsinan Mahallesinde Kentsel Dönüşüm Çalışmalarını Sürdürüyor
15.01.2024 - 12:04,  Güncelleme: 12:06
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Yıldırım Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv yapı alan olarak ilan edilen yaklaşık 6 bin metrekarelik alana sahip Mimarsinan Mahallesi 8019 ada 1 parsel kentsel dönüşüm projesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yıldırım'ın dört bir yanında gerçekleştirdikleri bölgeye özgün kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilçenin çehresini değiştirdiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mimarsinan Kentsel Dönüşüm Projesi çalışmalarının yüzde 50 seviyesine yaklaştığını belirterek, "Yıldırım Belediyesi olarak dönüşümü sadece eski binaları yıkıp yeni binalar yapmak olarak görmüyoruz. Bu çerçevede 9 bin metrekarelik dönüşümünü yaptığımız arazinin 3 bin metrekaresini yola ve yeşil alana ayırıyoruz. Böylece kentsel dönüşüm çalışmalarımızla ilçemize sadece yeni binalar yapmakla kalmıyor, yeni sosyal yaşam alanları da kazandırıyoruz" diye konuştu.

Yüzde 30'u yeşil alan ve yol alanı

Bölge sakinlerinin tamamı ile uzlaşma sağlanan proje çerçevesinde bölgeye sadece yeni binalar inşa etmekle kalmayıp sosyal donatı alanları, otopark ve yeşil alanlar kazandıracaklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Mimarsinan Kentsel Dönüşüm Proje Alanı üzerinde bulunan 13 bina, 32 bağımsız bölüm, 33 hak sahibi ile yüzde 100 uzlaşı ile yıkıldı. İnşaat çalışmaları süren proje çerçevesinde zemin üstü 5 kat olacak şekilde 3 blok inşa edilecek. Toplam 131 konutun yer alacağı projede 2 bin 118 metrekare işyeri, 600 metrekare park alanı ve 110 araçlık otopark bulunacak. Yıldırım Belediyesi olarak dönüşümü sadece eski binaları yıkıp yeni binalar yapmak olarak görmüyoruz. Bu çerçevede 9 bin metrekarelik dönüşümünü yaptığımız arazinin 3 bin metrekaresini yola ve yeşil alana ayırıyoruz. Yıldırım'da yaşamı değiştirecek önemli kentsel dönüşüm planlarımız var. Yıldırım için büyük düşünüyor, büyük dönüşüyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Yıldırım Belediyesi Mimarsinan Mahallesinde Kentsel Dönüşüm Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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