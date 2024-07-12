Yıldırım Belediyesi Muhtarlarla İstişare Toplantılarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Yıldırım Belediyesi Muhtarlarla İstişare Toplantılarına Devam Ediyor

Yıldırım Belediyesi Muhtarlarla İstişare Toplantılarına Devam Ediyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bölgesel istişare ve hizmet toplantıları kapsamında ilçedeki muhtarlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Muhtarların taleplerini dinleyen Yılmaz, hizmetlerin daha etkili bir şekilde yapılması için talimatlar verdi.

12.07.2024 16:17  Güncelleme: 16:19
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Yıldırım Belediyesi, 'Bölgesel İstişare ve Hizmet Toplantılarına' devam ediyor. Başkan Oktay Yılmaz, "Yıldırım'ın en ücra köşesine kadar eşit hizmet götürüyoruz" dedi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bölgesel istişare ve hizmet toplantıları kapsamında haftanın 3 günü ilçedeki muhtarlarla bir araya geliyor. Bu hafta Millet, İsabey, Sakarya, Vakıf, Samanlı, Duaçınarı, Yunusemre, Vatan, Anadolu, Kazımkarabekir, Karapınar, Değirmenönü, Cumalıkızık, Hamamlıkızık, Yiğitler, Balaban, Esenevler, 75. Yıl, Erikli, Bağlaraltı, Fidyekızık muhtarlarıyla görüşen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, haftanın son bölgesel toplantısını Değirmenlıkızık, Yeşilyayla, Maltepe, Zümrütevler, Akçağlayan, Piremir, Yediselviler, Sıracevizler, Davutkadı, Musababa, Zeyniler muhtarlarıyla gerçekleştirdi. Mahallelere yönelik hizmet ve projelerin değerlendirildiği toplantıda; muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Oktay Yılmaz, tespit edilen ihtiyaçlara yönelik gerekli düzenleme ve çalışmaların yapılması için başkan yardımcılarına talimat verdi. Dönüşüm, altyapı, asfalt, park, çevre, temizlik ve asayiş gibi çeşitli konulardaki taleplerini dile getiren muhtarlar, kendilerine her türlü desteği sağlayan ve mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik hızlı çözümler üreten Başkan Oktay Yılmaz'a teşekkür etti.

Bölgesel mahalle toplantılarına büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, "Mahalle ziyaretlerimiz ve saha çalışmalarımız sırasında sık sık muhtarlarımızla bir araya geliyor ve taleplerini dinliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bölgesel istişare ve hizmet toplantılarıyla muhtarlarımızla istişare ediyor, mahallelerimize yönelik çalışmalarımızı detaylı şekilde ele alıyoruz. Yaptığımız hizmetleri ve hazırladığımız projeleri muhtarlarımızın gözünden görmek, onların fikir ve önerilerini almak bizim için önemli. Muhtarlarımızın destek ve katkıları sayesinde, mahallelerimize yönelik hızlı ve faydalı hizmetler üretiyoruz. Ortak akla ve iş birliğine dayalı bir yönetim anlayışı ile hareket ediyoruz. Yıldırım'da yaşayan herkesin fikri bizim için değerli" ifadelerini kullandı.

Göreve geldikleri günden bu yana, Yıldırım'ın 71 mahallesine de eşit hizmet götürme gayretleriyle çalıştıklarını vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, "Her mahallemiz için öncelikli ihtiyaçları ve ana problemleri tespit ettik. Buna uygun şekilde ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım'ın en ücra köşesine kadar eşit hizmet götürüyoruz. Başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz, mahalle başkanlarımız ve çalışma arkadaşlarımız ile birlikte muhtarlarımızın taleplerini dinledik ve projelerimizle ilgili kendilerine bilgi verip fikirlerini aldık. Hepimiz için çok faydalı bir toplantı olduğu kanaatindeyim. Burada ortaya konulan ortak akıl çok değerli. Bölgesel toplantılarımız önümüzdeki günlerde de sürecek. Yıldırım'ı, ortak akılla, el ele yönetmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım Belediyesi Muhtarlarla İstişare Toplantılarına Devam Ediyor - Son Dakika

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