Yıldırım\'da fetih çoşkusu devam ediyor

Yıldırım Belediyesi, Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı dolayısıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında "Fetih Söyleşileri" programını ve "Bursa'nın Fethi" tiyatro oyununu Yıldırımlılarla buluşturdu.

Yıldırım Belediyesi, "Beylikten Cihan Devleti'ne" temasıyla başlattığı 2025-2026 Kültür Sanat Sezonu'nda, Bursa'nın fethini tarihi, kültürel ve felsefi boyutlarıyla ele almaya devam ediyor. Bursa'nın fethinin 700'üncü yıl dönümü kapsamında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bursa'nın Fethi" adlı tiyatro oyunu Barış Manço Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Sanat yönetmenliğini Sebahattin Kılınç'ın üstlendiği oyun, fethin önemli isimlerinden Balaban Bey'in gözünden Bursa'nın fetih sürecinde yaşananları sahneye taşıdı. Oyunu; Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz da izledi. Yıldırımlı vatandaşlar oyuna yoğun ilgi gösterdi.

Fetih söyleşileri başladı

Yıldırım Belediyesi'nin 2025-2026 Kültür Sanat Sezonu kapsamında düzenlediği "Fetih Söyleşileri" de Alev Alatlı Şehir, Düşünce ve Sanat Merkezi'nde başladı. Dört hafta sürecek söyleşilerin ilk programında Prof. Dr. Feridun Emecen Yıldırımlılarla bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu programda Prof. Dr. Emecen, Bursa'nın fethinin tarihi sürecine dair önemli bilgiler paylaştı.

"Tarihimizi yaşıyor ve yaşatıyoruz"

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa'nın fethinin 700'üncü yılının yalnızca bir tarih değil, güçlü bir medeniyet idraki olduğunu belirterek, "Bursa'nın fethi; inançla, sabırla ve yüksek bir ideal uğruna verilen mücadelenin adıdır. 'Beylikten Cihan Devleti'ne' temasıyla başlattığımız 2025-2026 Kültür Sanat Sezonu'nda bu büyük mirası hemşehrilerimizle birlikte yeniden anlamayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. Tiyatrodan söyleşilere uzanan etkinliklerle tarihimize sadece bakmıyor, onu yaşıyor ve yaşatıyoruz. Yıldırım'ı kültür ve düşünceyle besleyen bir şehir haline getirme hedefimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi. - BURSA