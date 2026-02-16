Yıldırım'dan gençlere eğitim desteği - Son Dakika
Yıldırım'dan gençlere eğitim desteği

Yıldırım'dan gençlere eğitim desteği
16.02.2026 14:36  Güncelleme: 14:37
Yıldırım Belediyesi, LGS ve YKS'ye hazırlanan gençler için 'Akademik Destek ve Rehberlik Programı Eğitim Koçluğu' projesini hayata geçirdi. Proje ile öğrencilerin sınav süreçlerini daha verimli yönetmelerine yardımcı olunacak.

Yıldırım Belediyesi, gençler için yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Kütüphaneler ve Müze Müdürlüğü tarafından düzenlenen; 'Akademik Destek ve Rehberlik Programı Eğitim Koçluğu' projesi ile sınavlara hazırlanan gençlere destek verilecek. Proje kapsamında; LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilerin sınav süreçlerini daha planlı, verimli ve sağlıklı şekilde yönetmelerine yardımcı olmak amaçlanıyor. Yıldırım Belediyesi'ne bağlı Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi, Dr. Sadık Ahmet Kütüphanesi, Karapınar Yıldırım Gençlik Kütüphanesi'nde verilen 'Akademik Destek ve Rehberlik Programı Eğitim Koçluğu' projesi kapsamında öğrencilere; Bireysel Akademik Koçluk, Deneme Sınavı Analizi, Sınav Kaygısı ve Motivasyon Desteği, Hedef Belirleme ve Sorumluluk Kazanımı, Verimli Ders Çalışma Yöntemleri, Kariyer ve Tercih Danışmanlığı, Veli Bilgilendirme ve Rehberlik konularında destek sağlanıyor. Eğitim koçluğu hizmetinden faydalanmak isteyen öğrencilerin Yıldırım Belediyesi Uyumayan Kütüphane sosyal medya hesaplarında bulunun başvuru linkinden randevu oluşturması gerekmektedir.

'Desteklerimiz devam edecek'

Gençlerin hayatın her alanında yanında olduklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Gençlerimizin hedeflerine emin adımlarla ilerlemesi bizim en büyük önceliğimiz. Sadece fiziki mekanlar oluşturmakla kalmıyor, onların akademik, psikolojik ve sosyal gelişimlerine de destek oluyoruz. Akademik Destek ve Rehberlik Programı Eğitim Koçluğu projemizle öğrencilerimizin sınav sürecini bilinçli ve doğru bir şekilde yönetmelerini sağlıyoruz" dedi. Gençlerin sadece sınav başarısına değil, karakter gelişimine ve gelecek planlamasına da katkı sunmayı hedeflediklerini dile getiren Başkan Oktay Yılmaz, "Yıldırım'da gençlerimizin hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir eğitim iklimi oluşturuyoruz. Eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğuna inanıyoruz. Öğrencilerimizin yanında olmaya, onları her alanda desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eğitim Desteği, Belediye, Yerel, YKS, LGS, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yıldırım'dan gençlere eğitim desteği - Son Dakika

