Yıldırım Belediyesi'nden Kentsel Dönüşüm Projesi ile Anahtar Teslim Töreni - Son Dakika
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Yıldırım Belediyesi'nden Kentsel Dönüşüm Projesi ile Anahtar Teslim Töreni

Yıldırım Belediyesi\'nden Kentsel Dönüşüm Projesi ile Anahtar Teslim Töreni

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Çınarönü Mahallesi Rezerv Alan Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlandı. Belediye, hak sahiplerine 262 konut ve sosyal donatı alanlarının anahtarlarını teslim etti. Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bölgede devam eden dönüşüm projeleri hakkında bilgi verdi.

04.10.2024 14:05  Güncelleme: 14:08
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Bursa'da Yıldırım Belediyesi Çınarönü Mahallesi Rezerv Alan Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tamamlanan konutların anahtarlarını düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim etti.

Yıldırım Belediyesi'nin Çınarönü Mahallesi Rezerv Yapı Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yürüttüğü çalışmalar tamamlandı. Düzenlenen anahtar teslim törenine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Fatma Şahin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Ersan Aytaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, İlçe Emniyet Müdürü Sakip Yalta, muhtarlar, meclis üyeleri ve hak sahipleri katıldı. 13 dönümlük alanda gerçekleştirilen çalışmalar sonucu 262 konut ve 8 idari birimin yanı sıra 8 bin 650 metrekarelik otopark, 2 bin 470 metrekarelik yeşil alan, 4 bin 380 metrekarelik alanda teknopark alanı bulunan Çınarönü Rezerv Alan Kentsel Dönüşüm Projesi, bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmalarına örnek teşkil ederek Yıldırım'daki dönüşüm hamlesinde ivme kazandıracak.

Hedef 30 bin konut

Bursa'nın birinci derece deprem kuşağında yer aldığı gerçekliği ile hızlı bir şekilde kenti dönüştürmeye gayret edecek çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, güvenli konutlardan oluşan sosyal donatı alanlarıyla desteklenmiş, gelişmiş ulaşım ağına sahip yaşam alanları oluşturmak için Yıldırım'ın farklı noktalarında eş zamanlı özgün kentsel dönüşüm projeleri uyguladıklarını söyledi. Yıldırım Belediyesi olarak ilçenin 26 noktasında dönüşüm çalışmaları gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Oktay Yılmaz, "Kentsel dönüşüm hamlemizi, ilçemize spor tesisleri, kültür merkezleri, yeşil alanlar, parklar, sosyal donatı alanları ve geniş ulaşım arterleriyle destekliyoruz. İnsanlarımızın sadece evlerini değil adeta yaşamlarını dönüştürüyoruz. Bu yönüyle baktığımızda yaptığımız çalışmalar aynı zamanda bir ıslah çalışması ve iyileştirme çalışmasıdır. İlçenin 11 noktasında bizim yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmaları mevcut. Özel sektöre verdiğimiz destekle 11 farklı noktada katlar hızla yükselmeye devam ediyor. Toplamda ilçe sınırlarımızda yaklaşık 500 bin metrekare alanda kamunun da desteklediği çalışmalarla 26 kentsel dönüşüm projemiz var. Yıldırım gibi büyük bir kentte kentsel dönüşüm çalışmalarının yalnızca belediye eliyle yürütülmesi pek mümkün değil. Hemşehrilerimizin ve özel sektörün dönüşüm çalışmalarına katılması büyük önem arz ediyor. Kamuyla, özel sektör eliyle ve hemşehrilerimizin desteğiyle kentsel dönüşüm projelerimizi yalnızca bu projelerle değil, gönüllülük ile tüm ilçemizde gerçekleştireceğiz. İnşallah bu dönem içerisinde Yıldırım'da 30 bin konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Hünkar korusu için çalışmalar başladı

Mollaarap Mahallesi'nde yaşanan toprak kayması sonrası bölgenin riskli alan ilan edildiğini ifade eden Başkan Yılmaz, "Evlerinden tahliye ettiğimiz hemşehrilerimizi Çınarönü Mahallesi'nde tamamladığımız konutlara yerleştirdik. Toprak kayması gerçekleşen alanı da kapsayan 50 bin metrekarelik alana Hünkar Korusu kazandıracağız. İçerisinde anıtsal yapı Hüsamettin Tekke Cami'nin de bulunduğu alanda, kuzeybatısında Hünkar Köşkü, batısında Müsellim Köşkü, kuzey doğusunda Fevziye Parkı yer almaktadır. Özellikli peyzaj öğeleri ile donatılmış alan; yürüyüş yolları, seyir terasları, çocuk oyun parkları, spor alanları ile Yıldırım'a çok yakışacak. Projelendirme çalışmaları devam eden ve uygulama çalışmaları etap olarak başlayan Hünkar Korusu'nu bu dönem tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" dedi. Program, hak sahiplerine anahtar teslimi ile sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım Belediyesi'nden Kentsel Dönüşüm Projesi ile Anahtar Teslim Töreni - Son Dakika

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