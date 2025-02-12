Yıldırım Belediyesi'nden Sokak Hayvanları İçin Sahiplendirme Çalışması - Son Dakika
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Yıldırım Belediyesi'nden Sokak Hayvanları İçin Sahiplendirme Çalışması

Yıldırım Belediyesi\'nden Sokak Hayvanları İçin Sahiplendirme Çalışması

Yıldırım Belediyesi, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi amacıyla 'Yıldırım'da Mutlu Patiler' kampanyasını başlattı. Sahiplenen hayvanlara 1 yıl boyunca muayene, rutin kontroller ve aşıları ücretsiz olarak sağlanacak.

12.02.2025 12:46  Güncelleme: 12:48
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Yıldırım Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı'nda can dostların sahiplendirilmesi noktasında ciddi bir çalışma yürütülüyor. Barınaktan sahiplendirilen hayvanların 1 yıl boyunca muayenesi, rutin kontrolleri ve aşıları Yıldırım Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı'nda tedavi ettiği yaralı, engelli kedi ve köpeklere yuva olan Yıldırım Belediyesi, vatandaşların can dostlarını sahiplendirme işlemlerini teşvik amacıyla Yıldırım'da mutlu patiler kampanyası başlattı. Patili dostlara güvenli yaşam alanı oluşturmak için çalışan Yıldırım Belediyesi, sahiplenilen hayvanların 1 yıllık muayene, rutin kontrolleri ve aşılarını ücretsiz olarak karşılıyor.

"Yıldırım'da Mutlu Patiler" sloganıyla Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak 2025 yılını sahiplendirme yılı belirlediklerini ifade eden Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı'nda sahipsiz patili dostlarısıcak bir yuvada buluşturuyoruz. Cumalıkızık'ta bulunan yüksek teknolojik cihazlarla donatılmış merkezde; patili dostların beslenme, barınma ve tedavi gibi ihtiyaçlarını karşılıyor, sahiplendirme çalışmalarıyla da sıcak yuvalara kavuşturuyoruz.Sokak Hayvanları Tedavi Merkezimizden sahiplendirilen patili dostlarımıza 1 yıl boyunca Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğümüz tarafından bakım ve tedavi desteği sağlıyoruz. Özellikle çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması ve çevre bilincinin oluşturulması adına ziyaret ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştiriyoruz" dedi.

Haftanın 7 günü hizmet verilen Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı'nda tedavi için hizmet verilirken ziyaret ve sahiplendirme çalışmaları 13.00-15.00 saatleri arası yapılıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım Belediyesi'nden Sokak Hayvanları İçin Sahiplendirme Çalışması - Son Dakika

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