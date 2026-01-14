Yıldırım Belediyesi'nden sokak hayvanlarına sıcak yuva - Son Dakika
Yıldırım Belediyesi'nden sokak hayvanlarına sıcak yuva

14.01.2026 15:33
Yıldırım Belediyesi, sokak hayvanlarının korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 100 adet kedi evi yaptı. Ayrıca, sokak hayvanları için mama üretimi gerçekleştirerek, bu mamaları yoğun bölgelerdeki muhtarlıklara teslim etti. Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, sokak hayvanlarının tedavi ve sahiplendirilmesi konusundaki çalışmalara devam edeceklerini açıkladı.

Yıldırım Belediyesi, havaların soğuması ile birlikte sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü sokak hayvanları için 100 adet kedi evi yaptı. Hazırlanan kedi evleri ve sokak hayvanları için Yıldırım belediyesi tarafından üretilen mamalar sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelerdeki muhtarlıklara teslim edildi. Yıldırımı sadece binalardan ve insanlardan ibaret görmediklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, özellikle sokak hayvanlarının korunması için önemli projelere imza attıklarını vurguladı.

Sokak hayvanlarını emanet olarak kabul ettiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım'ın dilsiz sakinlerinin korunması için Pativet, Haybulans, mama üretim tesisi gibi projeler hayata geçirdik. 2025 yılında 9 bin 970 sahipsiz hayvanı tedavi ettik. 1000'e yakın sokak hayvanını sahiplendirdik. Bin 606 sahipsiz hayvana aşı uygulaması yaptık. İlçe genelindeki beslenme odaklarında kesintisiz olarak sahipsiz hayvanlarını besliyoruz. Diğer taraftan ekiplerimiz 62 okulu ziyaret ederek öğrencilere hayvanlara karşı duyarlılığın artması için eğitim veriyor. Sokaklara terk edilen hayvanların tedavisi, barınması, sahiplendirilmesi ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz" dedi. - BURSA

