Yıldırım Belediyesi'nden Sokak İftarları ile Ramazan Bereketi - Son Dakika
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Yıldırım Belediyesi'nden Sokak İftarları ile Ramazan Bereketi

Yıldırım Belediyesi\'nden Sokak İftarları ile Ramazan Bereketi

Yıldırım Belediyesi, Ramazan ayı boyunca sokak iftarları düzenleyerek ilçe sakinleriyle birlikte oruç açıyor. Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Emir Sultan Meydanı'nda yapılan iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi. İftar çadırları, ihtiyaç sahiplerine ve Ramazan'ın manevi atmosferini yaşamak isteyenlere hizmet veriyor.

06.03.2025 11:29  Güncelleme: 11:32
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Yıldırım Belediyesi, sokak iftarlarıyla Ramazan ayının bereketini bu yıl da Yıldırımlılarla paylaşıyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Emir Sultan Meydanı'nda Yıldırım Belediyesi ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan iftar sofrasında ilçe sakinleriyle buluştu. Orucunu açmak için bekleyen vatandaşların masalarını tek tek gezip sohbet eden Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, meydanda iftar yemeği ikramına da eşlik ederek binlerin buluştuğu kardeşlik sofrasında orucunu açtı.

Ramazan boyunca Emir Sultan Meydanı'nda, Barış Manço Kültür Merkezi ve Sarı Cami'de hizmet verecek iftar çadırları ile binlerce vatandaş iftar yapabiliyor. Böylelikle hem ihtiyaç sahipleri hem de Ramazan'ın beraberinde getirdiği manevi ortamı ortak bir sofrada hissetmek isteyen vatandaşlar bu ikramlardan yararlanabiliyor.

Yıldırım Belediyesi olarak ayrıca Ramazan ayı boyunca Uyumayan Kütüphane'de ders çalışan öğrencilere iftar ve sahur hizmeti sunduklarını da belirten Başkan Oktay Yılmaz, "Ramazan akşamlarına farklı bir anlam ve güzellik katmak amacıyla hemşehrilerimizle sık sık bir araya gelerek, bu ayın ruhunu birlikte yaşama gayretiyle çalışıyoruz. Ramazan paylaşmak, bölüşmek, halden anlamak demektir. Bu güzel akşamlarda, Ramazan sofralarında bizlerle sofralarını paylaşan ve sofralarımızda misafir olan kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Allah oruçlarımızı kabul etsin" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım Belediyesi'nden Sokak İftarları ile Ramazan Bereketi - Son Dakika

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