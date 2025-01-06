Yıldırım Belediyesi, Sarıkamış Şehitlerini Tiyatro ile Andı - Son Dakika
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Yıldırım Belediyesi, Sarıkamış Şehitlerini Tiyatro ile Andı

Yıldırım Belediyesi, Sarıkamış Şehitlerini Tiyatro ile Andı

Yıldırım Belediyesi, Sarıkamış'ta hayatını kaybeden 78 bin şehidi, 'Sarıkamış Kardan Kefen' adlı tiyatro oyunu ile andı. Başkan Oktay Yılmaz, sanatın geçmişi hatırlatmadaki önemine dikkat çekerek, etkinliğin tarihimize sahip çıkma açısından değerli olduğunu vurguladı.

06.01.2025 11:41  Güncelleme: 11:42
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Yıldırım Belediyesi, Sarıkamış'ta hayatını kaybeden 78 bin şehidi, Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlediği tiyatro oyunu ile andı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediyesi Sahne Sanatları Oyunculuk Atölyesi kursiyerlerinin sahne aldığı "Sarıkamış Kardan Kefen" adlı tiyatro oyununusanatseverlerle birlikte izledi. Sarıkamış Harekatı sırasında Türk askerlerinin kahramanlık mücadelesini konu alan oyun duygu dolu anlar yaşatırken, seyircilerden tam not aldı. Tiyatro öncesinde fuaye alanında Sarıkamış fotoğraflarından oluşan sergi açıldı ve misafirlere, askerlerin kumanyası olan ekmek ile üzüm hoşafı ikram edildi.

Başkan Yılmaz, tiyatro oyununa katılım gösteren tüm kursiyerlere ve ekibe teşekkür ederek, "Bu topraklarda yazılan destanlar, tarihe altın harflerle kazındı. Bugün, Yıldırım Belediyesi Sahne Sanatları Oyunculuk Atölyesi kursiyerlerimiz tarafından sahnelenen Sarıkamış Kardan Kefen adlı tiyatro oyunu, sadece bir tarih sahnesini değil, aynı zamanda bu milletin düşmanla nasıl mücadele ettiğini de bir kez daha gözler önüne serdi" dedi.Sanatın, bir milletin geçmişini hatırlatmak ve geleceğe doğru güçlü adımlar atmak için en güçlü araçlardan biri olduğunu kaydeden Başkan Yılmaz, "Bu anlamlı tiyatro oyununu hazırlayan Yıldırım Belediyesi Sahne Sanatları Atölyesi kursiyerlerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Böyle etkinliklerle tarihimize sahip çıkmaya ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım Belediyesi, Sarıkamış Şehitlerini Tiyatro ile Andı - Son Dakika

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