TBMM Kupası\'na Yıldırım damgası

Yıldırım Belediyesi'nin, spora ve sporcuya yaptığı yatırımlar meyvelerini vermeye devam ediyor.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen TBMM Kupası'na Yıldırımlı jimnastikciler damga vurdu. Yıldırım Belediyesi Spor Kulübü, 25 farklı kulüpten 600 sporcunun katıldığı organizasyondan 6 kupayla ayrıldı. Yıldırımlı sporcular; 2021 doğumlular kategorisinde birinci, 2020 doğumlularda üçüncü, 2017 doğumlularda dördüncü, 2016 doğumlularda üçüncü, erkekler 2019 doğumlularda ise takım halinde birinci olarak büyük bir başarıya imza attılar.

Başkan Yılmaz'dan tebrik

TBMM Kupası'ndan 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya ile ayrılan başarılı sporcuları kutlayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Sporcularımızı, antrenörlerimizi ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Spora ve sporcuya desteğimiz artarak devam edecek; Yıldırım'ı her alanda olduğu gibi sporda da marka bir ilçe haline getirme hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA