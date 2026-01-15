Yıldırım belediyesi tarafından düzenlenen yazı atölyesini başarıyla tamamlayan katılımcılar sertifikalarına kavuştu.

Yıldırım Belediyesi tarafından başlatılan, 2025-2026 Kültür Sanat Sezonu'nda başlatılan 'Yazı Atölyesi' ilk mezunlarını verdi. Yazar Mustafa Başpınar tarafından verilen ve iki farklı seviyeden oluşan Yazı Atölyesi'nin ilk basamağını 8 hafta sürdü. Toplam 16 dersin verildiği atölyede, katılımcılar; yazı atölyesine giriş, okuma yöntemleri, kitap-dergi ve edebi türleri okuma, yazma hayatında estetik-bilinç-devinim-ilham ve inan neyi nasıl anlatır konularında teorik ve pratik eğitimler aldı. Yazı Atölyesi'ni başarıyla tamamlayan kursiyerler, Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'nde düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Katılımcılar, Yazı Atölyesi'ni düzenleyerek kendilerine eğitim ve gelişim imkanı sunan Yıldırım Belediyesi'ne ve Başkan Oktay Yılmaz'a teşekkür etti. - BURSA