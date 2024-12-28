Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde İlk Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
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Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde İlk Kura Çekimi Yapıldı

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde İlk Kura Çekimi Yapıldı

Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 1. etabı tamamlanan kentsel dönüşüm projelerinde 40 dairenin kura çekimini gerçekleştirerek hak sahiplerine teslim etti. Başkan Palancıoğlu, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla sosyal dönüşüm de sağladıklarını vurguladı.

28.12.2024 15:25  Güncelleme: 15:27
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Melikgazi Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalarla çehresini değiştirdiği Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 1. etabı tamamlanan 228 adet kentsel dönüşüm dairelerinden 40 dairenin kura çekimi ve anahtar teslimi yapıldı.

Örnek ve vizyon Kentsel Dönüşüm Projeleri ile Türkiye'de en büyük kentsel dönüşüm projeleri yapan belediye olarak birçok vatandaşı ev sahibi yaptıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi'de kentsel dönüşüm çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Kentsel dönüşümle birlikte aynı zamanda sosyal bir dönüşüm de yapıyoruz. Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm çalışmasında 38 gecekondu yıkımı yapılarak 95 hak sahibi ile anlaşmıştık. 6 Blok 228 dairenin yapımı tamamlandı. 1.etapda 48 adet 115 metrekare 2+1, 76 adet 135 metrekare 3+1, 24 adet 146 metrekare 3+1 ve 80 adet 171 metrekare 4+1 daireler yapıldı. Bugün 115 metrekare 2+1 ve 146 metrekare 3+1 dairelerin kurası çekildi. Yıldırım Beyazıt 1. Etap kentsel dönüşüm projemiz kapsamında hak sahipleri için ilk kura ile 40 adet daireyi hak sahiplerine teslim ettik. Heyecanla kuralarını çeken hak sahipleri büyük mutluluk yaşadı. Melikgazi'de hızla ilerleyen tüm kentsel dönüşüm çalışmalarımızla vatandaşlarımıza daha kaliteli ve konforlu yaşam imkanları sunmaya çalışıyoruz. Tüm sosyal imkanları ile güzel bir ortam hazırladık. Yolları, çevre düzenlemesi, parkları, otoparkı, okulu, camisi, sosyal donatıları ile güzel bir mahalle ortaya çıktı. Melikgazi Belediyemiz kentsel dönüşüm konusunda sadece Kayseri'de değil Türkiye'de de en önemli işlevi yapan belediyelerden bir tanesi. 40 dairenin kurası bugün çekilerek 40 hak sahibine evlerini teslim ettik. Çok yakında yine bir teslim töreni ile 135 metrekare 3+1 ve 171 metrekare 4+1 dairelerimizin kura çekimlerini yapacağız. İnşallah yakın zamanda da vatandaşlarımız evlerine taşınarak rahata ve konforlu bir yaşam alanına kavuşacaklar. Kura sonuçlarının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hizmetlerimizi kesintisiz sürdürecek ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmaya dönük yeni projelerle yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Evlerine kavuşan vatandaşlar ise çok mutlu olduklarını ifade ederek Başkan Mustafa Palancıoğlu'na emekleri ve kendilerini ev sahibi yaptığı için teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde İlk Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde İlk Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
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