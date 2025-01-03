Yıldırım'da Atıklar Paraya Dönüşüyor: Paratık Yıldırım Projesi Başladı - Son Dakika
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Yıldırım'da Atıklar Paraya Dönüşüyor: Paratık Yıldırım Projesi Başladı

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Yıldırım Belediyesi, 'Geri Dönüştürülebilir Atıklarınız Paraya Dönüşüyor' sloganıyla hizmete aldığı 'Paratık Yıldırım' projesi ile vatandaşlardan atıkları toplayarak ekonomik katkı sağlıyor. Mobil Atık Toplama Aracı ile geri dönüşüm desteklenirken, toplam 14 bin 300 kg kağıt ve 71 bin TL'lik bakiye yüklendi.

03.01.2025 13:21  Güncelleme: 13:31
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Yıldırım'da atıklar paraya dönüşüyor

Yıldırım Belediyesi, atık getiren vatandaşların karşılığında para kazandığı "Paratık Yıldırım" hayata geçirdi.

BURSA - Yıldırım Belediyesi,'Geri Dönüştürülebilir Atıklarınız Paraya Dönüşüyor' sloganıyla hizmete aldığı Mobil Atık Toplama Aracı ile geri dönüştürülebilir atıkları belirli ücret karşılığında topluyor.

Yıldırım Belediyesi, gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak ve Yıldırım'da yaşayan vatandaşların ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla 'Paratık Yıldırım' projesini hayata geçirdi. 'Paratık Yıldırım' kapsamında her gün 1 mahallede hizmet veren 'Mobil Atık Toplama Aracı' ile atıklar geri dönüşüm ile değerlendirilirken vatandaşların da ev ekonomisine katkı sağlanıyor.

Kağıt, plastik, metal, cam, ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, atık piller, atık elektrikli ve elektronik eşyalar ve atık floresanları ayrı ayrı toplayan ekipler, atık türüne ve ağırlığına göre vatandaşlara verdiği kartlara puan yüklüyor. İlçe sakinleri hesaplarına yüklenen bakiye ile ilçedeki anlaşmalı iş yerlerinden alışveriş yaparak aile ekonomisine katkı sunuyor.

Atıkların geri kazanılmasıyla birlikte, 243 ağaç kesilmekten kurtarılırken, 71 bin 704 kilowatt enerji, 1 milyar 644 milyon litre su, 36 varil petrol ve 1,37 ton hammadde tasarrufu sağlandı.Yine 42 metreküp çöp depolama sahası boş kaldı ve 2 bin 675 kg sera gazı azaltımı sağlandı. Atıklarını getiren bin 766 vatandaşa ise 71 bin TL'lik bakiye yüklendi. Belediyeden verilen bilgilere göre şimdiye kadar; 14 bin 300 kg kağıt, 194 kg metal, bin 143 kg cam, bin 644 kg bitkisel atık yağ, 2 bin 234 kg plastik atık geri dönüşüme kazandırıldı.

Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin başlatmış olduğu 'sıfır atık' kampanyası kapsamında kentin dört bir yanında farkındalık oluşturacak projelere imza attıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak sıfır atık noktasında gerçekleştirdiğimiz öncü projelere bir yenisini daha ekledik. Uygulamaya aldığımız 'Paratık Yıldırım' ile hemşehrilerimizin topladığı atıklar paraya dönüşüyor. Böylece hem hemşehrilerimiz hem de doğa kazanıyor" dedi.

Vatandaşlar, proje hakkında detaylı bilgi ve 'Mobil Atık Toplama Aracı'nın hangi gün hangi mahallede olacağını 'Paratık Yıldırım' mobil uygulaması ve belediye sosyal medya hesaplarından takip edebilir.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım'da Atıklar Paraya Dönüşüyor: Paratık Yıldırım Projesi Başladı - Son Dakika

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