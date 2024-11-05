Yıldırım'da Atıklar Potaya, Bizler Geleceğe - Son Dakika
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Yıldırım'da Atıklar Potaya, Bizler Geleceğe

Yıldırım\'da Atıklar Potaya, Bizler Geleceğe

Yıldırım Belediyesi, 'Plastiksiz Okul' projesiyle plastik atıkları basket potasına atmayı teşvik ediyor. 'Geleceğini Çöpe Atma; Pet Şişeni Potaya At' kampanyasıyla çocuklara çevre bilinci aşılanırken, geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturuluyor.

05.11.2024 13:11  Güncelleme: 13:14
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Yıldırım'da plastik atıklar çöp torbasına değil, basket potasına atılacak. Yıldırım Belediye başkanı Oktay Yılmaz, Türkiye'nin ilk plastiksiz kütüphanesinin ardından ikincisi adımı olarak 'Plastiksiz Okul' projemisinin startını verdiklerini söyledi.

Yıldırım Belediyesi'nin uygulamaya koyduğu 'Yıldırım'da Geri Dönüştürülebilir Atıklar Çöpe Değil, Potaya' projesi çerçevesinde plastik atıkları geri dönüşüme kazandırmak hedefiyle 'Geleceğini Çöpe Atma; Pet Şişeni Potaya At' kampanyası başlatıldı. Yıldırım Belediyesi, sıfır atık konusunda öncü projelere imza atıyor. Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla uygulamaya alınan 'Yıldırım'da Geri Dönüştürülebilir Atıklar Çöpe Değil, Potaya' projesi kapsamında plastik atıkları geri dönüşüme kazandırmak amacıyla 'Geleceğini Çöpe Atma; Pet Şişeni Potaya At' kampanyası başlatıldı. İlk olarak Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu'na yerleştirilen 'pota' görünümlü çöp kovalarına plastik şişeler basket gibi atılıyor. Kafeste biriken plastikler ise ekipler tarafından alınarak geri dönüşüme kazandırılıyor. Çocukların bilinçlenirken eğlendiği bu proje ile doğada yaklaşık 400 yılda yok olan plastik atıkların zararının minimize edilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlanması hedefliyor.

Kentin dört bir yanında farkındalık oluşturacak projelere imza attıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Dünya genelinde özellikle tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanımını azaltmak için ciddi çalışmalar yapılıyor. Biz hem bu çalışmalara katkı sağlamak hem de çocuklarımız ve gençlerimizde farkındalık oluşturmak için başlattığımız 'Plastiksiz Kütüphane' projemiz ile 622 bin 260 plastik şişe kullanımının önüne geçtik. Bir plastik şişenin doğada 400 yıl kaldığı göz önünde bulundurulduğunda projemizin değeri daha iyi anlaşılacaktır. Çevre bilinci konusunda öncülük eden Türkiye'nin ilk plastiksiz kütüphanesi Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'nden sonra plastiksiz Yıldırım hedefimizin ikinci adımı olarak 'plastiksiz okul' projemizin startını veriyoruz. Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu'ndaki evlatlarımız 1 ay gibi kısa bir sürede 3 ton atık cam şişe topladılar. Çevreci duruşlarından dolayı her birini tebrik ediyorum. Biz de bu başarılarını plastiksiz okul projemizi bu okuldan başlatarak taçlandıracağız. Önümüzdeki aylarda okulumuza yerleştireceğimiz arıtma cihazı ve dağıtacağımız çelik mataralar ile plastik kullanımını azaltma hareketine pilot okul olarak karar verdiğimiz Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu ile başlamaya karar verdik. Türkiye'ye öncü olduğumuz Plastiksiz Yıldırım hareketimizi ilçemizin her köşesinde yaymaya devam edeceğiz" dedi. Yıldırım'ın çevreci çocuklarını tebrik eden Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, ilçede sıfır atık konusunda gerçekleştirilen farkındalık çalışmalarını hayata geçiren Başkan Oktay Yılmaz ve ekibini tebrik etti. Program sonunda en çok atık cam toplayan öğrenciler ödüllendirilirken okul bahçesinde gerçekleştirilen sıfır atık şenliği ile çocuklar doyasıya eğlendi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım'da Atıklar Potaya, Bizler Geleceğe - Son Dakika

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