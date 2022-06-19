Yıldırım'da can dostlar emin ellerde - Son Dakika
Üye Girişi

Yıldırım'da can dostlar emin ellerde

19.06.2022 13:19
Yıldırım'da can dostlar emin ellerde

Yıldırım Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi 'ne getirilen yaralı hayvanlar tedavi edilerek sıcak yuvaya kavuşturuluyor.

Yıldırım Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi 'ne getirilen yaralı hayvanlar tedavi edilerek sıcak yuvaya kavuşturuluyor.

Yıldırım Belediyesi, ilçedeki can dostlarına kucak açmaya devam ediyor. Yıldırım Belediyesi'ne sığınan ve gözünden yaralanan sevimli kedi, Veteriner İşleri Müdürlüğü hekimleri tarafından ameliyat edildi. Yıldırım Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde muayene edilen kedinin gözüne kaçan yabancı cismin çıkarıldığını, yaklaşık 2 haftalık antibiyotik tedavisinin ardından ise eski sağlığına tekrar kavuşacağı bildirildi.Yıldırım Belediyesi tarafından Ocak ayından bu yana 2 bin 500 patili dost tedavi edilirken, 250 tanesi sahiplendirilerek sıcak yuvaya kavuşturuldu. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçenin sessiz sakinlerine göz kulak olmaya devam edeceklerini belirtti. - BURSA

YORUMLAR
500
Değirmen Gençlik iyilik peşinde Değirmen Gençlik iyilik peşinde 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 'kedi yolu' sökülüyor 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 'kedi yolu' sökülüyor
Kaynak: İHA

Yıldırım Belediyesi, DOST Partisi, kedi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yıldırım'da can dostlar emin ellerde - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:19 Konya'da iki grup arasında çıkan kavgada kan döküldü! "Kız meselesi" sebebiyle çıktığı öğrenilen olayda bir genç hayatını kaybetti
13:08 Para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı erkekleri, sevgilisiyle gasp eden kadın tutuklandı
13:05 20 yaşındaki eski sevgililer kalplerinden vurulmuş hale bulundu! Gizemli olayda erkek hayatını kaybederken kız da ağır yaralandı
13:02 Galatasaray'ın başına geçecek Okan Buruk boş sözleşmeye imza atmış! İşte Özbek-Buruk görüşmesine damga vuran an
12:57 ABD'nin Yunanistan'a silah sevkiyatı açık açık görüntülendi! Türk tır şoförü "Adiler saldıracaklar herhalde!" diyerek görüntüleri kayda aldı
12:51 Gaziantep'te kimliğini unuttuğu için sınava 1 dakika geç kalan kız okul kapısı önünde gözyaşlarına hakim olamadı
12:48 Bisikletten düşen 79 yaşındaki Biden'dan "İyiyim" mesajı! Ellerini yumruk yapıp kameralar önünde zıpladı
12:45 Hac ve Umre Bakanlığı'ndan yeni kural: Artık Kabe'ye yüz sürmek yasak
14:27 Diyarbakır İl Başkanı'nın çocuğa cinsel istismardan tutuklanmasıyla ilgili MHP'den ilk açıklama: Vahameti anlayınca derhal feshettik
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 13:26:20. #1.12#
SON DAKİKA: Yıldırım'da can dostlar emin ellerde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement