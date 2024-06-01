Yıldırım'da Engelsiz Şölen: Özel Çocuklar Usta Aşçılara Taş Çıkardı - Son Dakika
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Yerel

Yıldırım'da Engelsiz Şölen: Özel Çocuklar Usta Aşçılara Taş Çıkardı

Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen 'Engelsiz Şölen' etkinliğinde, özel çocuklar mutfak yarışmalarında usta aşçılara meydan okudu. Etkinlikte ayrıca özel çocuklar el sanatları ürünlerini sergiledi ve müzik eşliğinde eğlendi.

01.06.2024 16:41
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Yıldırım'da engelsiz şölen: Özel çocuklar, usta aşçılara taş çıkardı

BURSA - Yıldırım Belediyesi, Cumalıkızık Ormanı Parkı'nda gerçekleştirdiği "Engelsiz Şenlik" etkinliğiyle 2 bin kişiyi bir araya getirdi. Özel çocuklar, mutfak yarışmalarında usta aşçılara taş çıkardı.

Piknik şöleninde, Engelsiz Yaşam Yemek Yarışması'na katılan özel çocuklar en güzel yemeği hazırlamanın heyecanını yaşadı. Düzenlenen 'Engelsiz Şölen'de özel çocukların kendi başlarına hayatlarını devam etmeleri ve kendi özgüvenlerini artırmak adına çorbada tuzlarının olması hedeflendi. Usta aşçılara taş çıkartırcasına mutfakta tezgah başına geçen özel çocuklar yaptıkları yemekler sonrasında tabaklarını jürinin beğenisine sunarak dereceye girmeye çalıştılar. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz tarafından özel çocuklara madalya ve sürpriz hediyeler takdim edildi.

Etkinliğe gelerek özel çocukların hazırladığı yemekleri inceleyen ve el sanatları ürünlerinin sergilendiği tezgahları gezen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım ilçesine engelsiz bir kent" sözünü verdi. Bursa Yıldırım İlçesi'ndeki 'Engelsiz Şölen'de özel çocuklar kendi becerileri ile ürettikleri el sanatları ürünlerini de sergileme fırsatı buldu. Özel çocuklar sahneye çıkarak Türk bayrağı açıp İstiklal Marşı okudu ve çalınan şarkılara işaret dili ile eşlik ettiler. Engelsiz Şölen'de çocuklar ve aileleri çalınan müzikler ile doyasıya eğlendi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; "Bursa'nın özel çocuklarına hep inandım ve güvendim. Onlara yeter ki imkan tanınsın, güzel ortamlar verilsin. Onların başaramayacağı hiçbir şey yok. Engelsiz Yaşam Okulumuzda 13 farklı branşta özel kardeşlerimize eğitim imkanı sağlıyoruz. Burada verdiğimiz eğitimlerle özel çocuklarımızın sosyal, kültürel ve psikolojik gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Engelsiz Yaşam Okulumuzda aldığı eğitimlerin ardından konservatuara ve üniversitelere giden özel yavrularımız var. Her biriyle gurur duyduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Başkan Oktay Yılmaz, "7 bin dezavantajlı kardeşimize eğitim imkanı sağladık. Yıldırım İstihdam Merkezimizin çalışmaları neticesinde 5 yılda tam bin 750 özel kardeşimizi işe yerleştirdik" dedi.

Yıldırım Kaymakamı Metin Esen de, engelli çocukların, bireylerin daima yanında olmaya çalıştıklarını belirterek, etkinliğin ikincisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım'da Engelsiz Şölen: Özel Çocuklar Usta Aşçılara Taş Çıkardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yıldırım'da Engelsiz Şölen: Özel Çocuklar Usta Aşçılara Taş Çıkardı - Son Dakika
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