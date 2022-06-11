Yıldırım'da kadınlar için yüzme günleri

Spor faaliyetlerinden ilçedeki herkesin eşit olarak faydalanmasını isteyen Yıldırım Belediyesi, kadınlara özel 'yüzme günleri' düzenliyor.

Futbol dışındaki takım ve bireysel branşlarda milli takımların adeta altyapısı haline gelen, sporcuları ulusal ve uluslararası yarışmalarda önemli dereceler elde eden Yıldırım Belediyespor, kadınların daha rahat ve özgür bir ortamda yüzebilmesi için özel bir organizasyon düzenliyor. Organizasyon çerçevesinde Yıldırım Belediyesi Yunus Emre Spor Kompleksi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri 14.00 ile 17.00 saatleri arasında sadece kadınlara hizmet verecek. Belirtilen gün ve saatlerde havuzdan sadece kadınlar faydalanabilecek.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, spor tesislerinden ilçede 7'den 70'e herkesin faydalanmasını arzu ettiklerini söyledi. Sıcak yaz günlerinde kadınların havuzdan rahat bir ortamda faydalanması için belirli günlerde Yunus Emre Spor Kompeksi'ni kadınların hizmetine sunacaklarını ifade eden Yılmaz, "Kendilerine özel bu etkinlikte kadınlar rahatlıkla yüzüp serinleyebilecek. Hatta yüzme bilmeyen kadınlara yine kadın eğitmenlerimiz rehberlik edecek ve onlara yüzme öğretecek" dedi. - BURSA