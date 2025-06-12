Yıldırım'da 'Yaza Merhaba Konseri' büyük ilgi gördü - Son Dakika
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Yerel

Yıldırım'da 'Yaza Merhaba Konseri' büyük ilgi gördü

Yıldırım\'da \'Yaza Merhaba Konseri\' büyük ilgi gördü
12.06.2025 16:27  Güncelleme: 16:29
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Yıldırım Belediyesi Erguvan Türk Halk Müziği Korosu ve Halk Dansları Topluluğu, 'Yaza Merhaba Konseri'nde keyifli anlar yaşattı. 73 kursiyerin yer aldığı koro, 20 eser seslendirdi ve izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Yıldırım Belediyesi Erguvan Türk Halk Müziği Korosu ve Erguvan Halk Dansları Topluluğu, 'Yaza Merhaba Konseri'nde izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.

Yıldırım Belediyesi Erguvan Türk Halk Müziği Korosu'nda yaklaşık 8 aydır, türkü repertuvarı, ritim, tartım ve metronom gibi dersler alan 73 kursiyer eğitimlerini tamamladı. Eğitim döneminin sonunda Kaplıkaya Cazibe Merkezi'nde sahneye çıkan Erguvan Türk Halk Müziği Korosu, birbirinden güzel 20 eseri seslendirdi. Erguvan Halk Dansları Topluluğu da Karadeniz, Zeybek ve Bursa folklor gösterileriyle Koro'ya eşlik etti. Yıldırımlıların yoğun ilgi gösterdiği konser sonrası kursiyerlerin performansı ayakta alkışlandı. Şehrin sadece yapılardan, binalardan ibaret olmadığını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Sanat bir şehrin standartlarının belirlenmesinde etkili olan temel faktörlerden birisi. Aynı zamanda insan benliğinin bir yansıması. Biz bir taraftan şehrimizi imar ederken, bir taraftan da insanlarımızın gönüllerini mamur ediyoruz. Koromuzu gösterdikleri performanstan dolayı kutluyor, hemşehrilerimize yaşattıkları güzel akşam için de kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım'da 'Yaza Merhaba Konseri' büyük ilgi gördü - Son Dakika

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