Yıldırım\'a yeni kültür merkezleri inşa ediliyor
10.01.2026 09:15  Güncelleme: 09:17
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçede yeni kültür merkezlerinin hayata geçirileceğini duyurdu. Duaçınarı'nda 900 kişilik kültür ve nikah salonu inşa edilecek, Setbaşı'ndaki Ermeni Kilisesi ise kültür merkezi olarak hizmet verecek. Ayrıca, Küreklidere Şelalesi'nin yanında Çocuk Köyü Projesi hayata geçirilecek.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçede yeni kültür merkezlerini hayata geçireceklerini söyledi. Duaçınarı'nda 9 dönümlük alanda 900 kişilik kültür merkezi ve nikah salonunun ihalesi yapıldı. Yıldırım Medresesi Gençlik Merkezi olarak hizmet verecek, Setbaşı'ndaki Ermeni Kilisesi ise kültür merkezi olarak şehre kazandırılacak. Küreklidere Şelalesi'nin yanında da Çocuk Köyü Projesi hayata geçirilecek.

Bursa'nın fethinin 700. yılına denk gelen 2026 yılında ilçede kültür ve sanat projelerine de hız vereceklerini aktaran Yılmaz, Duaçınarı'na 900 kişilik kültür ve nikah salonu açılacağını Setbaşı-Yeşil arasındaki Ermeni Kilisesinin de Setbaşı Kültür Merkezi olarak Bursa'ya kazandırılacağını duyurdu.

2025 yılında yapılan, 2026 yılında yapımı devam eden ve tamamlanacak olan projeleri İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş'e anlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa'nın fethinin 700. yıl dönümünün 2026 yılına denk geldiğini bu sebeple ilçede kültür sanat işlerine ağırlık vereceklerinin altını çizdi.

Yılmaz, "Biz de bu noktada kültür sanat sezonumuzu 'Beylikten Cihan Devletine' mottosuyla açmıştık ve güzel bir törenle birlikte programı gerçekleştirmiştik. Bu dönemde inşallah birçok kadim değerimizi ayağa kaldıracağız, Fevziye Parkı'nda olduğu gibi. Yeşil-Emirsultan aksında çok özel bir proje yarışması yapmıştık, burada inşallah kent kimliğine kazandıracağımız önemli bir iş olacak. Yine kentimizin birçok noktasında kadim değerlerimizi ayağa kaldırmaya devam ediyoruz. Yıldırım Medresesi inşallah çok güzel bir merkez olacak 2026 yılında. Burayı inşallah kullanıyor olacağız, hizmete açmış olacağız. Burayı daha ziyade bir gençlik merkezi gibi kullanmayı hedefliyoruz. Yine Yıldırım Kafe formatımızın olduğu, bir gençlik mekanı, ailelerin buluşma mekanı olacak bir merkez olacak burası inşallah. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hamdolsun, orası bizim ilk Yıldırım Kafe formatımız. Tabii ki orası büyük bir gençlik merkezi; kütüphanesi ve kapalı yüzme havuzu ile birlikte. Şimdi başka noktalarda da bu projemizi gerçekleştiriyoruz. İşte Yıldırım Medresesi böyle bir proje olacak inşallah. Önümüzde Darüşşafaka var, onunla da ilgili de ileride çalışacağız" dedi.

900 kişilik yeni kültür merkezi

Duaçınarı'nın hemen yanı başında yapılacak nikah salonu ihalesinin yapıldığını belirten Oktay Yılmaz, "İnşallah Yıldırım'a 800-900 kişilik kapasitesi olan bir kültür merkezinin inşaatını gerçekleştireceğiz. İleride orası nikah salonu ve bir ticaret merkezi olacak. Dolayısıyla Yıldırım için bir buluşma merkezi olacak. Duaçınarı'nın hemen yanı başında, biz de onun için Duaçınarı ismini kullandık. Yer altında 2 kat otoparkımız, ofisler, zemin katta kafeler, üst kısımlar iş merkezleri olacak. Başka bir kısmında da nikah salonları ve sergi salonlarımız olacak inşallah. Duaçınarı Metro İstasyonu'ndan indiğinizde rahatlıkla gelebileceğiniz bir yer olacak burası. Birçok kültürel organizasyonumuzu da burada yapacağız çünkü artık Barış Manço Kültür Merkezi yetmiyor. Ciddi teveccühler var. Yaptığımız kültür programlarına, onları burada yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Ermeni kilisesi kültür sanat merkezi olacak

Yine ilçe sınırları içerisinde kalan Setbaşı Mahallesindeki eski Ermeni Kilisesi'ni kültür merkezi olarak Bursa'ya kazandıracaklarını aktaran Yılmaz sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bir diğer projemiz de Setbaşı'nda. Geçtiğimiz dönem büyükşehir ile Setbaşı-Yeşil arasında cephe sağlıklaştırma işleri yapmıştık. Biz de Yıldırım Belediyesi olarak Kafeler Sokağı'nın sokak sağlıklaştırma işlerini yapmıştık. İyi bir karşılık bulmuştur. Yine bu sokakta bulunan Ermeni Kilisesi vardı, buranın kamulaştırmasını yaptık geçen dönem. Projelerini hazırladık ve şu anda orada ihalesini yaparak işe de başladık. Burası Setbaşı Sanat Merkezi olarak inşallah Bursa'mıza hizmet edecek. Burasını da 2026 sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Güzel bir sanat merkezini de yine Bursalı hemşerilerimizle buluşturmuş olacağız." - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Çocuk, Yerel, Son Dakika

