Yıldırım'da Yetim Çocuklar İçin Umut Dolu Buluşma - Son Dakika
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Yıldırım'da Yetim Çocuklar İçin Umut Dolu Buluşma

Yıldırım\'da Yetim Çocuklar İçin Umut Dolu Buluşma

Yıldırım Belediyesi, 'Umudun Gölgesinde Yetimler' programı ile Gazze ve dünyadaki yetim çocuklar için farkındalık oluşturdu. Başkan Oktay Yılmaz, toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaparak yetimlere destek çağrısında bulundu.

19.01.2025 16:34  Güncelleme: 16:37
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Yıldırım Belediyesi, 'Umudun Gölgesinde Yetimler' programıyla Gazze'deki ve dünyadaki yetim çocuklar için bir araya geldi.

'Umudun Gölgesinde Yetimler' programı Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Yetimliğin önemini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bize emanet olan evlatlarımıza karşı sorumluyuz. Evlatlarımıza her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek için onlarla ve aileleriyle beraber yürümeye devam edeceğiz. Hayırseverlik ve dayanışma temelli birçok projeyle topluma katkı sağlayarak gönüllere ulaşmayı sürdüreceğiz" dedi.

İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi Başkanı Hüseyin Kaptan, yetim sponsorluk sistemi ile dünyanın farklı coğrafyalarında 137 bini aşkın yetime destek verdiğini belirterek Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde yetimlere merhametli olunmasına yönelik emir ve tavsiyelerin olduğunu hatırlattı. Kaptan, "Her evin sponsorluk yaptığı bir yetimi olsun" çağrısında bulundu.

Konuşmalarının ardından Akademisyen- Yazar Prof. Dr. Mustafa Ağırman anlam dolu mesajlar verirken; Sanatçı Ammar Acarlıoğlu birbirinden güzel ezgileriyle katılımcılardan tam not aldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım'da Yetim Çocuklar İçin Umut Dolu Buluşma - Son Dakika

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