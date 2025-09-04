Baba ve oğlu yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Sındıran Mahallesi'nin yaylasında yürek yakan bir olay meydana geldi. Çobanlık yapan Abdulmenaf Kısak (50) ile oğlu Bayram Kısak'a (14), hayvan otlatırken üzerlerine yıldırım isabet etti.

BABA VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Çevrede bulunanlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ve sağlık ekipleri vefat ettiği tespit edilen baba ve oğlunun cenazelerini otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.