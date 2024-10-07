Yıldırım Yangını Köylülerle Söndürüldü - Son Dakika
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Yerel

Yıldırım Yangını Köylülerle Söndürüldü

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Kastamonu Taşköprü'de yıldırım nedeniyle çıkan orman yangını, köylülerin müdahalesiyle söndürüldü.

07.10.2024 22:27
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Yıldırım sebebiyle çıkan orman yangını köylülerin müdahalesi ile söndürüldü

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yıldırım düşmesi neticesinde ormanlık alanda çıkan yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Olay, Taşköprü ilçesine bağlı Alasökü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda bir ağacın üzerine yıldırım düştü. Düşen yıldırım sebebiyle ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören köy sakinleri, köydeki yangın söndürme tankeriyle alevlere müdahalede bulundu. Vatandaşların müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Yıldırım Yangını Köylülerle Söndürüldü
Kaynak: İHA

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