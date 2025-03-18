Yıldız; "Çanakkale Zaferi, Türk milletinin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesidir"

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Yıldız mesajında, "110 yıl önce düşmana karşı Çanakkale ruhuyla kenetlenen ecdadımız, istiklalini ve istikbalini korumak isteyen bir milletin karşısında hiçbir gücün duramayacağını bütün dünyaya göstermiştir" dedi.

"İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un: "Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın!" dizelerinde de belirttiği gibi, tarihe sığmayacak kadar eşsiz zaferin 110. yıl dönümünün haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz" diyen İl Milli Eğitim Müdürü Yıldız mesajında şunları kaydetti;

"Çanakkale Zaferi, Türk milletinin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesi; tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün imkansızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği milli mücadelenin destanıdır.

110 yıl önce düşmana karşı Çanakkale ruhuyla kenetlenen ecdadımız, istiklalini ve istikbalini korumak isteyen bir milletin karşısında hiçbir gücün duramayacağını bütün dünyaya göstermiştir.

"Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletiyle topyekün canı ve kanı pahasına bizlere emanet ettiği bu kutsal vatanı bir asır önceki kararlılık ve azimle muhafaza etmek hepimizin en önemli sorumluluğudur.

Türk ordusunun dünyanın en güçlü ordularına karşı inanç, azim ve kararlılıkla vermiş olduğu büyük mücadelenin sonunda 'Çanakkale geçilmez' diyen aziz milletimiz, geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da vatanına, geleceğine ve bağımsızlığına sahip çıkacaktır.

Çanakkale Destanımızın yıl dönümünde Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale'de bu vatan için canlarını seve seve feda eden ve "Çanakkale Geçilmez" sözünü tarihe altın harflerle yazdıran şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Çanakkale Zaferimiz kutlu olsun." - ERZURUM