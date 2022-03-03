Yıldız Holding'den yeni teknoloji yatırım şirketi - Son Dakika
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Yıldız Holding'den yeni teknoloji yatırım şirketi

03.03.2022 00:57
Yıldız Holding'den yeni teknoloji yatırım şirketi

Yıldız Holding şirketlerinden Gözde Girişim, 1 Mart'ta yaptığı yönetim kurulunda aldığı karar neticesinde yeni bir teknoloji yatırım şirketi kurdu.

Yıldız Holding şirketlerinden Gözde Girişim, 1 Mart'ta yaptığı yönetim kurulunda aldığı karar neticesinde yeni bir teknoloji yatırım şirketi kurdu. Yeni şirketin adı Gözde Tech Ventures Teknoloji A.Ş. oldu.

Yönetim kurulu başkanlığını Yahya Ülker'in üstleneceği yeni şirketin vizyonu, teknoloji alanındaki gelişmelere paralel olarak dünyada büyük bir dönüşüm gösteren yeni iş metotlarını ve fırsatlarını değerlendirmek, bu alanda öncülük görevini üstlenen yurt içi ve yurt dışındaki girişimlere yönelik yatırım fırsatlarını değerlendirmek olacak. Gözde Tech Ventures, ağırlıklı olarak SaaS (Software as a Service - hizmet olarak yazılım), oyun, finans teknolojileri, blokzincir, yapay zeka, mobilite, eğitim teknolojileri, pazarlama teknolojileri ve e-ticaret sektörlerine odaklanacak.

Gözde Tech Ventures, iki yıl içinde 20 milyon ABD doları yatırım büyüklüğüne ulaşıp ilk etapta yaklaşık 10 girişime yatırım yapmayı planlayan şirket, uzun vadede Gözde Girişim'in toplam aktif büyüklüğünün yüzde 10'una kadar ulaşmayı ve sektörün önemli girişim sermayesi oyuncularından biri olmayı hedefliyor. Gözde Tech Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Ülker, şirketin kuruluşuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Yeni kurduğumuz şirketimizin esas amacı sermayeye ihtiyaç duyan yeni girişimleri destekleyerek onlarla birlikte büyümek, ülkemizde ve dünya çapında bu konuda öncülük yapan girişimleri desteklemek, Yıldız Holding'in girişim sermayesi alanındaki bilgi ve tecrübesini bu yeni girişimlerin hizmetine sunmak ve onları globale taşımaktır" - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yıldız Holding'den yeni teknoloji yatırım şirketi - Son Dakika


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