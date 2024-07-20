Yıldız Sarayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı - Son Dakika
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Yıldız Sarayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

Yıldız Sarayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın katılımıyla açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün açılışı yapılan Yıldız Sarayı, bugün 5 bin 464 kişiyi ağırladı. Osmanlı Devleti'nde hizmet alınan son saray olan Yıldız Sarayı, yaklaşık 100 yıl sonra kapılarını müze olarak yeniden açtı. Yıldız Sarayı'nın 1 Eylül tarihine kadar pazartesi dışında her gün ücretsiz olarak ziyaret edilebileceği öğrenildi.

20.07.2024 18:34
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün açılışı yapılan Yıldız Sarayı, bugün 5 bin 464 kişiyi ağırladı.

Osmanlı Devleti'nde hizmet alınan son saray olan Yıldız Sarayı, yaklaşık 100 yıl sonra kapılarını müze olarak yeniden açtı. Milli Saraylar Başkanlığı tarafından 6 yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılışı gerçekleştirilen Yıldız Sarayı, bugün sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı.

Öte yandan açıklanan rakamlara göre Yıldız Sarayı bugün 5 bin 464 kişiyi ağırladı. Yıldız Sarayı'nın 1 Eylül tarihine kadar pazartesi dışında her gün ücretsiz olarak ziyaret edilebileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldız Sarayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı - Son Dakika

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