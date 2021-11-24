Üye Girişi
Yıllar sonra yürüteçsiz bir yaşama adım attı - Son Dakika

Yıllar sonra yürüteçsiz bir yaşama adım attı

24.11.2021 09:50
Yıllar sonra yürüteçsiz bir yaşama adım attı

DÜZCE(İHA) – Kalça kireçlenmesi nedeniyle yürümekte zorlanan yürüteç ile yürüyebilen 55 yaşındaki Neziha Köksal, Düzce Üniversitesinde yapılan ameliyat ile sağlığına kavuştu.

DÜZCE(İHA) – Kalça kireçlenmesi nedeniyle yürümekte zorlanan yürüteç ile yürüyebilen 55 yaşındaki Neziha Köksal, Düzce Üniversitesinde yapılan ameliyat ile sağlığına kavuştu.

55 yaşındaki Neziha Köksal, Ankilozan Spondilit Hastalığı nedeniyle ağrılar ve hareket etme zorluğu şikayeti ile Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Ağrıları nedeniyle yürüme güçlüğü çeken hastaya yapılan tetkik ve kontrollerin ardından "Total kalça artroplastisi" ameliyatı önerildi. Hasta ve hasta yakınlarının ortak kararı ile Köksal, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Arıcan ve ekibi tarafından "Total kalça artroplastisi" ameliyatına alındı. 55 yaşındaki hasta, zorlu ve tecrübe gerektiren ameliyatın ardından sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Yıllar sonra yürüteç desteği olmadan yürüyebilen kadın, Doç. Dr. Mehmet Arıcan ve ekibine teşekkür etti.

"Ağrısız bir hayat yaşıyorum"

Kendisine Ankilozan spondilit teşhisinin 1999 yılında konulduğunu belirten Neziha Köksal (55), "Sol bacağımın artık çok incelmesi ve ağrılardan duramamış olmam nedeniyle 2014-2018 yılları arasında yürüteç ile hayatımı idame ettirdim. Bu süreçte işe eşim götürüp getirdi. 2018 yılında Mehmet Arıcan hocam ile tanıştım. Kendisi sol bacağımdaki ağrının ve sorunun çözülebileceğini söyleyerek ameliyat önerdi. İstanbul'da yaptığım araştırmalarda Ankilozan Spondilit hastalarında ameliyat ile çok verim alamadıklarını söylemişlerdi. Bu yüzden ben de cesaret edememiştim. Ancak Mehmet Hocamın, bilgileri beni ikna etti ve çok başarılı ameliyat geçirdim. Şuan hayatımdan çok memnunum. Yapamadığım birçok işi yapabiliyorum ve ağrısız bir hayat yaşıyorum" diye konuştu.

"Son derece zor bir prosedürdür ve cerrahın tecrübesi önemlidir"

Total kalça artroplastisi ameliyatının, ilerlemiş kalça dejenerasyonu (kireçlenmesi) olan Ankilozan Spondilit hastalarında oldukça başarılı bir tedavi seçeneği olduğu bilgisi veren Doç. Dr. Arıcan, "Ankilozan spondilit, kronik inflamatuar tipte bir artrit nedenidir. Sıklıkla omurga ve kalça eklemini tutar ve önemli eklem hareket sorunlarına neden olur. Aksiyel omurga ve kalça eklemi tutulumunun birlikteliği nedeniyle şiddetli sakatlık ve fonksiyonel bozulma ile sonuçlanabilir. Kalça ekleminde ağrılı dejeneratif değişiklikler (kireçlenme) meydana geldiğinde, total kalça artroplastisinin "Ankilozan spondilit" hastalarında ağrıyı hafiflettiği ve işlevi iyileştirdiği gösterilmiştir. Son dönem ankilozu(hareket kısıtlılığı) olan hastalarda total kalça artroplastisi, teknik olarak son derece zor bir prosedürdür ve cerrahın tecrübesi önemlidir" dedi.

"Hasta memnuniyetinde ve hasta hareketliliğinde önemli bir gelişme gösteriyor"

Total kalça artroplastisi yapılan hastaların kalça fonksiyonunda, hasta memnuniyetinde ve hasta hareketliliğinde önemli bir gelişme gösterdiğini, literatürdeki tüm çalışmalarda da ifade edildiğini belirten Doç. Dr. Arıcan, "İlerlemiş kalça hastalığı olan ankilozan spondilit hastaları her zaman belirli bir dereceye kadar multisistemik tutuluma sahiptir ve bunların ameliyat öncesi optimizasyonu çok önemlidir. Kalça eklemine cerrahi yaklaşım, özellikle ankiloze eklemde zordur. Kronik kullanmama nedeniyle zaten her zaman zayıflamış olan abdüktör işlevini koruyacak bir cerrahi yaklaşım uygulamak gerekir. Ayrıca, orijinal kalça eklem düzleminin belirlenmesi de ilerlemiş hastalıkta bir problem olarak kabul edilir ve oryantasyon için intraoperatif (cerrahi sırasında) radyografilerin kullanılması yardımcı olabilir" şeklinde konuştu.

"Oldukça güvenli ve etkili bir tedavi yöntemi"

İlerlemiş kalça kireçlenmesi (dejenerasyonu) olan Ankilozan Spondilit hastalarında total kalça artroplastisi ameliyatının oldukça güvenli ve etkili bir tedavi yöntemi olduğunun altını çizen Doç. Dr. Arıcan, hastalarda kalça eklem hareket açıklığında önemli gelişmeler sağladığını kaydetti. İdeal kalça protezi, sabitleme yöntemi ve cerrahi yaklaşım gibi teknik zorlukların son derece tecrübe gerektiren operasyonlar olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Arıcan, bu ameliyatın Ankilozan Spondilit hastalarına uygularken belirli hasta faktörlerinin dikkate alınması ve ameliyat öncesi planlama aşamasında dikkatli olunması önerisinde bulundu. - DÜZCE

Yıllar sonra yürüteçsiz bir yaşama adım attı
Yıllar sonra yürüteçsiz bir yaşama adım attı

Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mehmet Arıcan, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yıllar sonra yürüteçsiz bir yaşama adım attı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Arazi sebebiyle kavga ettiği gelinini öldürdü 09:47 Arazi sebebiyle kavga ettiği gelinini öldürdü Masumlar Apartmanı yeni bölüm ön izlemede Naci Safiye'yi öpüyor 09:08 Masumlar Apartmanı yeni bölüm ön izlemede Naci Safiye'yi öpüyor Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı 08:20 Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı
Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı! 08:03 Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz tepkisi 07:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz tepkisi Barış Pınarı bölgesinden acı haber! Binbaşı Mete Yıldırım şehit düştü 07:28 Barış Pınarı bölgesinden acı haber! Binbaşı Mete Yıldırım şehit düştü
Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum 21:12 Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı 17:06 Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı

Son Dakika Haberleri
09:46 Arazi sebebiyle kavga ettiği gelinini öldürdü
09:35 Aytun Çıray çileden çıktı: Kapat telefonu hadsiz
09:34 Destan dizisinin hatırlattığı İslam öncesi geleneklerimiz: Hala birçoğumuz uyguluyoruz!
09:20 Son dakika! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu
09:13 Murat Gezici: 2023 seçimlerinin galibini 1980-1999 doğumlu Y kuşağı belirleyecek
09:10 Boji'nin talipleri var: Demet Akalın, İlker Ayrık, Matematik Köyü
09:07 Masumlar Apartmanı yeni bölüm ön izlemede Naci Safiye'yi öpüyor
08:47 Doktorun saçlarını yolan saldırgan tutuklandı! Sağlık Bakanı Koca: Peşlerini bırakmayacağız
08:46 Bilim insanları: İki metre mesafe koysanız da maske takın!
08:40 Bugün Öğretmenler Günü: Öğretmenler gıdaya erişemiyor, ek iş arıyor!
Herkes dolarla ilgili çözüm önerisi sundu ama en çok Vatan Partisi'nin ki konuşuldu: Dolar yasaklansın Herkes dolarla ilgili çözüm önerisi sundu ama en çok Vatan Partisi'nin ki konuşuldu: Dolar yasaklansın         
09:54
Destan dizisinin hatırlattığı İslam öncesi geleneklerimiz: Hala birçoğumuz uyguluyoruz! Destan dizisinin hatırlattığı İslam öncesi geleneklerimiz: Hala birçoğumuz uyguluyoruz!         
09:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller         
08:36
Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti         
08:20
Uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, Oğlum dizisi ile ekranlara dönüyor Uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, Oğlum dizisi ile ekranlara dönüyor         
08:03
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "güçlü ve büyük Türkiye" paylaşımı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "güçlü ve büyük Türkiye" paylaşımı         
07:57
100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz 100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz         
07:25
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü         
17:06
Davutoğlu: Tüm siyasi parti liderlerini ve aziz milletimizi gerçek ekonomik Kurtuluş Savaşı başlatmaya çağırıyorum Davutoğlu: Tüm siyasi parti liderlerini ve aziz milletimizi gerçek ekonomik Kurtuluş Savaşı başlatmaya çağırıyorum         
16:16
Cem Uzan'dan korkutan ekonomi açıklaması: Çok yakında giysi-gıda takası başlayabilir Cem Uzan'dan korkutan ekonomi açıklaması: Çok yakında giysi-gıda takası başlayabilir         
16:08
Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız         
15:36
Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş         
14:42
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı         
14:39
Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın         
14:35
Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı         
14:33
Tartıştığı kadını sokak ortasında pervasızca bıçakladı Tartıştığı kadını sokak ortasında pervasızca bıçakladı         
14:15
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak         
13:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 10:00:25. #1.12#
SON DAKİKA: Yıllar sonra yürüteçsiz bir yaşama adım attı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement