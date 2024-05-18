Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 19 Mayıs'ı kutladı - Son Dakika
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Yerel

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 19 Mayıs'ı kutladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 19 Mayıs\'ı kutladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Yılmaz, mesajında 19 Mayıs'ın Türk milleti için büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, gençlere geçmişin mirasını anlamaları ve geleceği şekillendirmeleri çağrısında bulundu. Ayrıca, sporun ve sporcuların değerini hatırlamak için de bir fırsat olduğunu belirtti.

18.05.2024 12:56  Güncelleme: 12:58
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Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı kutlama mesajı yayımladı. Başkanı Avukat Umut Yılmaz, mesajında, "19 Mayıs 1919; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlatması, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük tutkusunu yeniden canlandırması anlamında çok büyük bir öneme sahiptir. 19 Mayıs, Türkiye'nin modern tarihinde bir dönüm noktasıdır ve ulusumuzun cesurca birlikte yürüdüğü bağımsızlık mücadelesinin başlangıç tarihini simgeler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki bu kahramanlık dolu yolculuk, Türk milletinin varoluşsal bir mücadelesidir. Yıllarca süren işgal ve baskıların ardından Türk halkı, Atatürk'ün önderliğindeki cesur ve kararlı bir direnişle kendi geleceğini belirleme hakkını savunmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak, bağımsızlık ateşini yakıp tüm Anadolu'ya yayarak, Türk milletine özgürlük mücadelesinin başlangıcını ilan etmiştir. Gençlik; ülkemizin teminatı, ilerlemesinin itici gücü ve demokratik değerlerin koruyucusudur. Bu bayram; gençlerimize, geçmişimizin mirasını anlamaları ve geleceğimizi şekillendirme sorumluluğunu almaları için bir fırsat sunar. Mustafa Kemal Atatürk, sporun insanların fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimi üzerindeki olumlu etkisini her zaman önemsemiş ve desteklemiştir. Spor, toplumsal birleşmeyi sağlayan, disiplini öğreten ve kardeşlik duygularını pekiştiren bir araçtır. Bu nedenle 19 Mayıs aynı zamanda sporun ve sporcuların değerini hatırlamak için bir fırsattır. Türk milleti, geçmişteki zaferlerinin ve kahramanlıklarının değerini bilirken, aynı zamanda geleceğe dair umutlarını da tazelemektedir. 19 Mayıs, bir ulusun yeniden doğuşunun ve özgürlüğün kutlandığı bir gün olarak, Türkiye'nin milli kimliğini güçlendirmekte ve birlik ve beraberliğimizi pekiştirmektedir. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan için canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha minnetle anıyorum. Geleceğimizin daha aydınlık olması dileğiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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