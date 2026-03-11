Yılmaz, çalışma arkadaşlarıyla iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
Yılmaz, çalışma arkadaşlarıyla iftar sofrasında buluştu

11.03.2026 17:24  Güncelleme: 17:25
11.03.2026 17:24  Güncelleme: 17:25
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu belediye çalışanlarıyla birlikte yaşadı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu belediye çalışanlarıyla birlikte yaşadı. Belediye personeliyle iftar sofrasında bir araya gelen Başkan Yılmaz, özveriyle çalışan tüm personele teşekkür ederek, Şehitkamil'e hizmet yolunda büyük bir aile olduklarını söyledi.

Bir restoranda düzenlenen iftar programına belediyenin farklı birimlerinde görev yapan çok sayıda personel katıldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda Başkan Yılmaz, masaları tek tek dolaşarak çalışanlarla sohbet etti, onların Ramazan ayını tebrik etti.

"Gece gündüz demeden birlikte çalışıyoruz"

İftar programında konuşan Yılmaz, belediyeciliğin yalnızca projeler üretmekten ibaret olmadığını, asıl gücün birlikte çalışan ekipten geldiğini ifade etti. Göreve geldikleri günden bu yana Şehitkamil'e en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz demeden çalışan belediye personeline teşekkür eden Yılmaz, "Şehitkamil Belediyesi olarak büyük bir aileyiz. Bu şehrin her mahallesinde yürüttüğümüz hizmetlerin arkasında sizlerin emeği, gayreti ve alın teri var. Hep birlikte çalışarak ilçemizi daha güzel yarınlara taşıyoruz" dedi.

"Her personel Şehitkamil'e değer katıyor"

Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendiren önemli bir zaman dilimi olduğunu dile getiren Yılmaz, bu mübarek ayın birlik ve beraberliği daha da pekiştirdiğini belirtti. Belediyede görev yapan her çalışanın Şehitkamil'e değer kattığını ifade eden Yılmaz, "Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran her hizmette sizlerin emeği var. Hepinizin gösterdiği fedakarlık ve özveri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Şehitkamil'e hizmet etmek büyük sorumluluk"

Yılmaz, Şehitkamil'e hizmet etmenin büyük bir sorumluluk olduğunu belirterek, belediye personeliyle uyum içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Çalışma arkadaşlarıyla aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz, Ramazan ayının bereketinin ve huzurunun tüm çalışanların aileleriyle birlikte yaşanmasını temenni etti. Program boyunca belediye çalışanlarıyla yakından ilgilenen Yılmaz, personelle hatıra fotoğrafları çektirdi. Samimi sohbetlerin yaşandığı iftar programı, birlik ve dayanışma mesajlarıyla sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Umut Yılmaz, Şehitkamil, Belediye, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

