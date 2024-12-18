Yılmaz, Çıksorut'ta halkla bir araya geldi - Son Dakika
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Yılmaz, Çıksorut'ta halkla bir araya geldi

Yılmaz, Çıksorut\'ta halkla bir araya geldi

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, halk buluşmaları kapsamında Çıksorut Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

18.12.2024 15:55  Güncelleme: 15:58
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, halk buluşmaları kapsamında Çıksorut Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Özellikle kadın ve çocukların sorunlarını dinleyen Yılmaz, vatandaşların ekonomik sorunlar karşısında zor şartlarda mücadele ettiğini belirterek, "Sosyal yardımlarımızı artırıyoruz. Soğuk kış günlerinde kimse kendisini yalnız ve çaresiz hissetmeyecek" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, halk buluşmalarına devam ediyor. Haftanın hemen her günü sık sık vatandaşlarla bir araya gelen Yılmaz, sorunları yerinde tespit ederek, çözüm için gerekli adımları atıyor. Başkan Yılmaz, buluşmalar kapsamında önceki gün Çıksorut Mahallesi'nde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesisi'nde bölge halkı ile buluştu.

"Sosyal yardımlar artacak"

Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Yılmaz, tek tek not aldı. Vatandaşların yıllardır ekonomik krizle boğuştuğunu vurgulayan Yılmaz, "Anneler mutfağa girmeye korkar oldu, babalar eve ekmek götürememekten korkuyor. Maalesef durum hiç açıcı değil. Bunun farkındayız ancak enseyi karatmayacağız. El birliğiyle sorunlarımızı çözeceğiz. Sık sık bir araya geliyoruz ki bu şehirde kimse kendisini yalnız hissetmesin. Allah ömür verdikçe buna fırsat vermeyeceğiz. Şu ana kadar sosyal yardımlarımızı düzenli olarak devam ettiriyorduk ama bugünden itibaren yardımlarımızı artıracağız. Şehitkamil'de ulaşamayacağımız kimse de kalmayacak. Bizler yanınızdayız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yılmaz, Çıksorut'ta halkla bir araya geldi - Son Dakika

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