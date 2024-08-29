Şehitkamil Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'na Fener Alayı Düzenliyor - Son Dakika
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Şehitkamil Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'na Fener Alayı Düzenliyor

Şehitkamil Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı\'na Fener Alayı Düzenliyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel programlar hazırladıklarını belirterek, fener alayına tüm Gazianteplileri davet etti. 30 Ağustos'ta Oyuncakistan Parkı'ndan başlayacak fener alayı Korupark'ta son bulacak ve ardından müzik ve havai fişek gösterisi yapılacak. Yılmaz, tarihi zaferi ilk günkü coşkuyla kutlayacaklarını ifade etti.

29.08.2024 15:38  Güncelleme: 15:39
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenleyecekleri fener alayına tüm Gazianteplileri davet etti. 30 Ağustos'a özel programlar hazırladıklarını belirten Yılmaz, "Hazırlıklarımız tamam. İl günkü coşkuyla tarihi zaferi kutlayacağız" dedi.

Şehitkamil Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümünü ilçe tarihinde görülmemiş etkinliklerle coşku içinde kutlayacak. Zafer Bayramı haftasında etkinliklerin başladığı Şehitkamil'de 30 Ağustos'ta da fener alayı düzenlenecek. 30 Ağustos Cuma günü saat 19.30'da Oyuncakistan Parkı'ndan başlayacak fener alayı Korupark'ta son bulacak. Fener alayının ardından müzik ve havai fişek gösterisi yapılacak.

"İlk günkü coşkuyla kutlayacağız"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümünü ilk günkü coşkuyla kutlayacaklarını söyledi. Bu özel gün için birbirinden özel programlar hazırladıklarını ifade eden Yılmaz, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında kazanılan tarihi zafere yakışır bir gün yaşatmak için hazırlıklarımızı tamamladık. 7'den 77'ye gurur günümüzü hep birlikte kutlayacağız. 30 Ağustos'ta düzenleyeceğimiz fener alayına tüm hemşerilerimizi davet ediyorum" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Umut Yılmaz, Şehitkamil, gaziantep, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehitkamil Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'na Fener Alayı Düzenliyor - Son Dakika


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