Yılmaz\'dan, GÖLBUCKS ve Çamaşırhane müjdesi

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep Üniversitesi bölgesinde hizmete başlayan GÖLBUCKS Kafe ve Çamaşırhane'yi ziyaret ederek, vatandaşlar birlikte ilk çayı içti. İki projenin de kentte önemli bir eksiği giderdiğini belirten Yılmaz, GÖLBUCKS Kafe sayısını ilçe genelinde artıracaklarını bildirdi.

Şehitkamil Belediyesi Başkanı Umut Yılmaz, 10 ay önce yapımı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulan Kent Lokantası'nın yanında bulunan GÖLBUCKS Kafe ve Çamaşırhane'yi ziyaret etti. Yılmaz'a ziyaretinde eşi Özlem Yılmaz, Başkan Yardımcısı Yusuf Açıkgöz, Belediye Meclis Üyeleri Meryem Aybüke Sağlam, Sait Yalçın, Reşit Kaya, Burak Kaya ile yöneticiler katıldı.

"GÖLBUCKS gençlerin yeni durağı olacak"

GÖLBUCKS Kafe'de ilk çayı içen Yılmaz, "Burası bizim gururlandığımız eserlerden bir tanesi. Çok şükür arkadaşlarımızın özverili çalışmalarıyla kısa sürede tamamlandı. Bizim için özel bir mekan. Özellikle üniversite öğrencilerimiz ve hasta yakınlarının gönül rahatlığıyla gelip çayını içip, pastasını yiyebileceği bir kafe. Maalesef dışarıda fiyatlar almış başını gidiyor. Ama GÖLBUCKS'ta öyle bir şey yok. Vatandaşlarımız en güzel ve kaliteli hizmeti en uygun fiyatlarla alabilecek. Gençlerimizin yeni buluşma adresi olacak GÖLBUCKS ilçemizin birçok noktasında sayısını artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"Çamaşırhane ücretsiz hizmet verecek"

Çamaşırhane'nin de kentte önemli bir eksiği gidereceğini anlatan Yılmaz, "Çamaşırhane, vatandaşlarımızla yaptığımız istişareler sonucu ortaya çıkan bir proje. Özellikle il dışından hasta ziyaretine gelen ya da yakınları bulunan vatandaşlarımızın büyük bir sorunu ortadan kalkmış oldu. Aynı zamanda üniversite öğrencilerimiz de bu hizmetten faydalanabilecek. Kimse "çamaşırlarımı nasıl yıkacayacağım" diye hiç düşünmeyecek. Toplamda 14 çamaşır, 14 kurutma makinesi ile hizmet veriyoruz. Hemşehrilerimiz, gelip ücretsiz bir şekilde çamaşırlarını yıkayabilecek" diye konuştu.

"Üniversite bölgesinde 3'ü 1 arada hizmet"

Şehitkamil'de sorunları ortadan kaldırma konusunda çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini belirten Yılmaz, "Çağımızın ihtiyaç ve sorunları günden güne değişebiliyor. Biz de öncelikli olarak halkımızın talepleri doğrultusunda gerekli araştırmaları yaparak, hızlı bir şekilde projelerimizi hayata geçiriyoruz. Üniversite bölgemizde bizim için öncelikli bölgelerden bir tanesi. Burada da geçtiğimiz yıl açtığımız ilk Kent Lokantası ile vatandaşlarımızın ucuz ve kaliteli yemeğe erişimini sağladık. Şimdi de hemen yan tarafında Kent Buck Kafe ve Çamaşırhane'miz hizmete açıldı. 3 projemizin de kentimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP