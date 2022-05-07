Yılmaz'dan Sağlık çalışanlarına anneler günü sürprizi - Son Dakika
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Yılmaz'dan Sağlık çalışanlarına anneler günü sürprizi

07.05.2022 12:12
Yılmaz'dan Sağlık çalışanlarına anneler günü sürprizi

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Anneler Günü nedeniyle sürpriz ziyaret gerçekleştirdiği hastanede tedavi gören annelere moral verdi.

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Anneler Günü nedeniyle sürpriz ziyaret gerçekleştirdiği hastanede tedavi gören annelere moral verdi. Anneler Gününü çiçek vererek kutlayan Yasin Yılmaz, hastanede yatan anneleri sevindirdi.

Dr. Yasin Yılmaz, Anneler Günü nedeniyle Düzce'Atatürk Devlet Hastanesinde yatan anneleri ziyaret etti. Yılmaz, sağlık çalışanlarının ve hastaların Anneler Gününü kutladı. Hastaların durumuna ilişkin bilgi alan Yılmaz, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Sürpriz ziyaret gerçekleştiren Yasin Yılmaz'ı hastanede gören sağlık çalışanları ve hastalar ilgisinden ötürü teşekkür ettiler.

Anneler Günü ziyareti ile moral veren Dr. Yasin Yılmaz, "Bizleri sevgiyle kucaklayan, hayatın her anı yanımızda olan, annelerimizin bu özel gününü yürekten kutluyorum. Evlat sahibi olmuş, evlat yetiştirmiş, çevresindeki gençlere çocuklara kendi evladı gibi davranmış bütün hanımefendilerin Anneler Gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Yılmaz'dan Sağlık çalışanlarına anneler günü sürprizi
Yılmaz'dan Sağlık çalışanlarına anneler günü sürprizi
Yılmaz'dan Sağlık çalışanlarına anneler günü sürprizi
Yılmaz'dan Sağlık çalışanlarına anneler günü sürprizi

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Anneler Günü, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yılmaz'dan Sağlık çalışanlarına anneler günü sürprizi - Son Dakika


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