Başkan Yılmaz, Uludereliler Derneği\'ni Ziyaret Etti

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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Uludereliler Derneği'ni ziyaret ederek, taleplerini dinleyip projelerini anlattı. Halkın ağır ekonomik şartlar altında geçim sıkıntısı yaşadığına dikkat çeken Başkan Yılmaz, halkın yaşam standartlarını düzeltmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, CHP il, ilçe yöneticileri ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Uludereliler Derneği'ni ziyaret etti. Şırnaklılar bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu anlatan Yılmaz, talep ve sıkıntıları da dinledi.

"Bulgur kaynatmak bile lüks olmuş"

"Memlekette hiçbirimiz mutlu değiliz" diyen Yılmaz ekonomik şartların artık dayanılmaz bir hal aldığını söyledi. Asgari ücretle çalışan birisinin hiçbir zaman 1 milyon TL'lik sıfır bir araç alamayacağını üzülerek dile getiren Yılmaz, "Emekli amca, teyzelerimizin yanına gittiğimde, halkın yanında dolaştığımda üzülüyorum. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz. Gıda paketi veriyorum demek, çok yanlış bir şey. Bir insanın evinde bir bulgur kaynatması bile lüks mü olurmuş?" dedi. - GAZİANTEP