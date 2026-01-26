Yılmaz: "Kadınların olduğu yerde düzen, üretim ve umut vardır"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gazikent Bölge İrtibat Bürosu Biruni Sosyal Tesisleri'nde eğitim alan kadınlarla bir araya geldi. Yılmaz, kadınların yürüttüğü çalışmaları yakından incelerken, bölgeye yönelik planlanan yatırımlar hakkında kapsamlı bilgiler verdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Meclis Üyesi Burak Kaya ile birlikte Biruni Sosyal Tesisleri'nde açılan kurslarda eğitim alan kadınlarla tek tek sohbet etti. Kadınların taleplerini, beklentilerini ve önerilerini dinledi. Kadınların binbir emekle ortaya koyduğu el işi, üretim ve eğitim çalışmalarını inceleyen Yılmaz, ortaya çıkan ürünlerin hem aile ekonomisine hem de toplumsal hayata önemli katkılar sunduğunu vurguladı. Kadınların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ve kadın odaklı projeleri kararlılıkla sürdüreceklerini bir kez daha vurguladı.

"Kadınların emeği Şehitkamil'in gücüdür"

Kadınların üretimde, eğitimde ve sosyal yaşamda daha güçlü yer almasının önemine dikkat çeken Umut Yılmaz, kadınlara yönelik projeleri artırarak sürdüreceklerini ifade etti. Yılmaz, "Üreten, öğrenen ve hayatın her alanında söz sahibi olan kadınlarımızın azmi bizlere bir kez daha umut verdi. Kadını merkeze alan, emeğini güçlendiren ve önünü açan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim için kadınlar sadece desteklenen bireyler değil, topluma yön veren, değişimi başlatan ve geleceği inşa eden öncü bireylerdir" dedi.

"Planlanan yatırımlar anlatıldı"

Ziyaret sırasında Gazikent bölgesinde hayata geçirilmesi planlanan sosyal, kültürel ve altyapı yatırımları hakkında da bilgi veren Yılmaz, kadınların bu süreçteki görüş ve önerilerinin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirtti. Yılmaz, "Bir bölgeyi geliştirirken orada yaşayan kadınların sesine kulak vermek zorundayız. Çünkü kadınların olduğu yerde düzen, üretim ve umut vardır" ifadelerini kullandı.

Kadınlardan teşekkür

Eğitim alan kadınlar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Şehitkamil Belediyesi'nin kadınlara yönelik sunduğu imkanlar ve desteklerden dolayı Başkan Umut Yılmaz'a teşekkür etti. Kadınlar, bu tür sosyal tesislerin kendilerini hem geliştirdiğini hem de özgüvenlerini artırdığını belirtti. - GAZİANTEP