Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüştü

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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Şehitkamil Belediye Başkanı seçilen Avukat Umut Yılmaz, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Gaziantep Valisi Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Şehitkamil Kaymakamı Yamlı ile Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz'a 'hayırlı olsun' temennisinde bulunarak görevinde başarı diledi. Başkan Umut Yılmaz da Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na, 'hayırlı olsun' temennisinde bulunarak başarı diledi.

Ziyaretlerde, Gaziantep ve Şehitkamil'de daha etkin çalışma yürütülmesine ilişkin çeşitli konular değerlendirildi, istişareler yapıldı.

Ziyaretlere; Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım ve Şehitkamil Belediye Meclis Üyeleri de eşlik etti. - GAZİANTEP