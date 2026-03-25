Başkan Yılmaz, 'Umut' Bebeği Ziyaret Etti - Son Dakika
Başkan Yılmaz, 'Umut' Bebeği Ziyaret Etti

Başkan Yılmaz, \'Umut\' Bebeği Ziyaret Etti
25.03.2026 15:33  Güncelleme: 15:34
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, yeni doğan çocuklarına "Umut" ismini veren Korkmaz ailesini evlerinde ziyaret ederek, mutluluklarına ortak oldu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, yeni doğan çocuklarına "Umut" ismini veren Korkmaz ailesini evlerinde ziyaret ederek, mutluluklarına ortak oldu.

Ziyaret sırasında minik Umut bebeği kucağına alan Yılmaz, aileye sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür temennisinde bulundu. Ziyarette konuşan Başkan Yılmaz, bir çocuğa "Umut" isminin verilmesinin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade ederek, "Bu güzel ailenin evladına ismimi vermesi beni son derece duygulandırdı. Minik Umut'un sağlıklı, mutlu ve başarılı bir birey olarak yetişmesini diliyorum. Bizler de her zaman ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Gönüllerde yer bulmamız, paha biçilemez"

Yılmaz, gönüllerde yer bulmanın paha biçilemez olduğunu belirterek, "Bizi en çok mutlu eden; gönüllerde yer bulmak. Yeni doğan evlatlarına 'Umut' ismini vererek bizleri onurlandıran Korkmaz ailesini ziyaret ettik. Minik yavrumuzu kucağımıza alıp hayırlı dileklerimizi ilettik. Çünkü Umut; yarınlara inanmaktır. Rabbim ismiyle müsemma eylesin" diye konuştu.

"Şehitkamil'de herkes hayata eşit şartlarda başlar"

Şehitkamil Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Yılmaz, ilçede dünyaya gelen her bebeğin hayata eşit şartlarda başlaması için önemli destekler sunduklarını belirtti. Bu kapsamda özellikle dar gelirli ailelere yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü dile getiren Yılmaz, "Yeni doğan bebeklerimiz için bebek bezinden beşiğe kadar birçok temel ihtiyacı kapsayan destekler sağlıyoruz. Amacımız, hiçbir ailenin bu süreçte yalnız hissetmemesi ve her çocuğun hayata eşit bir başlangıç yapabilmesidir" ifadelerini kullandı.

"Destekler artarak devam edecek"

Ailelerin mutluluğuna ortak olmanın kendileri için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirten Yılmaz, sosyal destek projelerinin artarak devam edeceğini söyledi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Korkmaz ailesi ise Başkan Yılmaz'a teşekkür ederek, verilen desteklerin kendileri için büyük anlam taşıdığını ifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Umut Yılmaz, Şehitkamil, Bebek, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Yılmaz, 'Umut' Bebeği Ziyaret Etti - Son Dakika

Diyarbakır’da trafikte yol verme kavgası kamerada Diyarbakır'da trafikte yol verme kavgası kamerada
Kabine sonrası Erdoğan’dan “İran“ mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız Kabine sonrası Erdoğan'dan "İran" mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız
Okan Buruk, Galatasaray’a 2 gol atan yıldız isme göz koydu Okan Buruk, Galatasaray'a 2 gol atan yıldız isme göz koydu
Fenerbahçe’den yanlış suçlama ve iftiralara karşı suç duyurusu Fenerbahçe'den yanlış suçlama ve iftiralara karşı suç duyurusu
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı

16:16
Dünyada benzeri az İran, ABD’nin göz bebeğine saldırdı
Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı
15:56
BİM’de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
BİM'de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
15:55
Futbolcu cinayetinde aileye skandal teklif: Oğlumun kanıyla ev mi alayım
Futbolcu cinayetinde aileye skandal teklif: Oğlumun kanıyla ev mi alayım!
15:19
Arda’dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
Arda'dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
14:30
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz’daki VIP partiler var
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz'daki VIP partiler var
14:21
Savaş Filipinleri fena vurdu Benzin bitti, halk tabana kuvvet
Savaş Filipinleri fena vurdu! Benzin bitti, halk tabana kuvvet
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 16:28:39. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Yılmaz, 'Umut' Bebeği Ziyaret Etti - Son Dakika
