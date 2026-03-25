Başkan Yılmaz, \'Umut\' Bebeği Ziyaret Etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, yeni doğan çocuklarına "Umut" ismini veren Korkmaz ailesini evlerinde ziyaret ederek, mutluluklarına ortak oldu.

Ziyaret sırasında minik Umut bebeği kucağına alan Yılmaz, aileye sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür temennisinde bulundu. Ziyarette konuşan Başkan Yılmaz, bir çocuğa "Umut" isminin verilmesinin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade ederek, "Bu güzel ailenin evladına ismimi vermesi beni son derece duygulandırdı. Minik Umut'un sağlıklı, mutlu ve başarılı bir birey olarak yetişmesini diliyorum. Bizler de her zaman ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Gönüllerde yer bulmamız, paha biçilemez"

Yılmaz, gönüllerde yer bulmanın paha biçilemez olduğunu belirterek, "Bizi en çok mutlu eden; gönüllerde yer bulmak. Yeni doğan evlatlarına 'Umut' ismini vererek bizleri onurlandıran Korkmaz ailesini ziyaret ettik. Minik yavrumuzu kucağımıza alıp hayırlı dileklerimizi ilettik. Çünkü Umut; yarınlara inanmaktır. Rabbim ismiyle müsemma eylesin" diye konuştu.

"Şehitkamil'de herkes hayata eşit şartlarda başlar"

Şehitkamil Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Yılmaz, ilçede dünyaya gelen her bebeğin hayata eşit şartlarda başlaması için önemli destekler sunduklarını belirtti. Bu kapsamda özellikle dar gelirli ailelere yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü dile getiren Yılmaz, "Yeni doğan bebeklerimiz için bebek bezinden beşiğe kadar birçok temel ihtiyacı kapsayan destekler sağlıyoruz. Amacımız, hiçbir ailenin bu süreçte yalnız hissetmemesi ve her çocuğun hayata eşit bir başlangıç yapabilmesidir" ifadelerini kullandı.

"Destekler artarak devam edecek"

Ailelerin mutluluğuna ortak olmanın kendileri için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirten Yılmaz, sosyal destek projelerinin artarak devam edeceğini söyledi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Korkmaz ailesi ise Başkan Yılmaz'a teşekkür ederek, verilen desteklerin kendileri için büyük anlam taşıdığını ifade etti. - GAZİANTEP