Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, makamına oturmadan sokaklara indi

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Sandıktan büyük bir zaferle ayrılan Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, makamına oturmadan sokaklara indi. Başkan Yılmaz, "Söz verdiğimiz gibi halkın içinde olacağım" dedi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinden büyük bir zaferin altına imza atarak Şehitkamil Belediye Başkanı seçilen Avukat Umut Yılmaz, henüz makamına oturmadı. Halkın kendisine gösterdiği güven ve destek dolayısıyla teşekkür ziyaretlerini aralıksız sürdüren Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, sabah erken saatlerde berberde tıraş oldu, sokaklara indi. Hacıbaba ve Karşıyaka Mahallesi'nde karşılaştığı yoğun ilgi ve sevgi dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yılmaz; yolda karşılaştığı her vatandaşla selamlaştı, sohbet etti. Tüm esnafın dükkanına giren Başkan Umut Yılmaz, mahalle sakinleriyle birlikte kıraathanede okey oynadı.

"Sizlerle de sokaklarda karşılaşmamız an meselesi"

Ziyaretlerini aralıksız sürdüreceğini ve her zaman halkla iç içe olacağını vurgulayan Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, "Söz verdiğimiz gibi halkın içinde olacağım. Vatandaşımızı dinleyerek çözüm üretmeye gayret göstereceğim. Teşekkür ziyaretlerimiz kapsamında Şehitkamil sokaklarındayız. Sizlerle de sokaklarda karşılaşmamız an meselesi" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP