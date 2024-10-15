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Bilişim teknolojilerinden el sanatlarına, giyim üretim teknolojilerinden sanat ve tasarım alanlarına kadar onlarca branşta eğitimlerini sürdüren YILMEK'te yeni dönem kayıtları başladı.

Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YILMEK), hayat boyu öğrenme felsefesi ile eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. İlçe sakinlerini bilim ve sanatla buluşturmak, yeteneklerini keşfederek hayallerini gerçekleştirmek için alanında uzman eğitmenler eşliğinde kursiyerlere onlarca dalda sanat ve meslek eğitimleri veriliyor. Yeni dönemde 35 merkezde, 72 farklı branşta eğitimlerin verileceği YILMEK, yeni kursiyerlerini bekliyor.

25 mahallede kurulan kadın eğitim ve girişimcilik merkezlerinde, giyim üretim teknolojisi, dokuma, yiyecek içecek hizmetleri, gıda teknolojisi, el sanatları ve ev tekstili olmak üzere 6 branşta verilen eğitimlerden 4 yılda 8 bin 257 kadın faydalanırken, 3 bin 484 kişi de İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'nde bulunan mesleki ve teknik eğitimlerle meslek sahibi oldu. Ayrıca 100 engelli genç öğrenciye Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girmeleri için özel eğitim verildi. Yıldırım Belediyesi'nin ücretsiz mesleki ve teknik eğitim kurslarıyla eğitim yolculuğunu başlattığı kurslardan bugüne kadar eğitim alan 11 bin 820 vatandaş iş sahibi oldu. Yine sanat ve meslek edindirme kursları kapsamında on binlerce kursiyer hem sosyalleşti hem de yeni bir sanat dalı ile tanışmış oldu. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yeni dönemde de binlerce vatandaşı YILMEK ile buluşturmaya hazırlandıklarını ifade etti. - BURSA